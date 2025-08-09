Per sprogimą buvusioje „Hezbollah“ bazėje žuvo 5 libaniečių kariai

Pagal lapkričio mėn. paliaubas, kurios užbaigė neseniai vykusį karą tarp Izraelio ir Irano remiamos „Hezbollah“, pietų Libane yra dislokuota armija, užsiimanti karinės grupuotės infrastruktūros išardymu.
„Penki kariai žuvo sprogimo metu... „Hezbollah“ karinėje bazėje“, – sakė anonimu pageidavęs likti šaltinis, neturėjęs leidimo informuoti žiniasklaidą.
Šaltinio teigimu, sprogimas įvyko tada, kai kariai „išvežė šaudmenis ir nesprogusius sprogmenis, likusius po neseniai vykusio karo“ tarp Izraelio ir „Hezbollah“.
Armija jokio pareiškimo iš karto po įvykio nepaskelbė.
Tačiau prezidentas Josephas Aounas sakė kalbėjęsis su kariuomenės vadu Rodolphe Haykalu apie „skausmingą incidentą“ Tyro rajone, kurio metu žuvo nenustatytas skaičius karių.
Prezidentūros pareiškime teigiama, kad sprogimas įvyko dėl šaudmenų sprogimo, kai inžinerijos padalinys „dirbo, siekdamas (juos – ELTA) pašalinti ir neutralizuoti“.
Ministras pirmininkas Nawafas Salamas pagerbė karius, kurie žuvo „vykdydami savo pareigą“.
Šis pranešimas buvo paskelbtas po to, kai Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgų Libane atstovas Andrea Tenenti ketvirtadienį pranešė, kad toje pačioje vietovėje kariai „atrado didžiulį įtvirtintų tunelių tinklą“.
JT atstovas Farhanas Haqas žurnalistams sakė, kad taikos palaikymo pajėgos ir Libano kariuomenė rado „tris bunkerius, artileriją, raketų paleidimo įrenginius, šimtus sprogstamųjų šaudmenų ir raketų, prieštankinių minų ir apie 250 paruoštų naudoti savadarbių sprogstamųjų užtaisų“.
