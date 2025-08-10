„D. Trumpas išdavė Ukrainą ir Vakarus, pasaulio tvarka sugriauta“: britų leidinyje – aštri kritika JAV

Jis pažymi, kad paskutiniai D. Trumpo diplomatiniai pasiekimai yra „tiesioginis pralaimėjimas“ ne tik Ukrainai, bet ir visoms vakarietiškoms demokratinėms vertybėms, kurios per pastaruosius 80 metų atnešė žmonijai daug naudos. Dabar pasaulis įžengia į naują erą.
„Agresija yra atlyginama. Sienos keičiamos jėga. Trapi diktatūra nugalėjo Vakarų aljansą, kurio bendra ekonomika yra keturiasdešimt kartų didesnė už jos pačios“, – rašo D. Hannanas.
Žurnalisto nuomone, būtent Kremlius pasiūlė Aliaską kaip vietą deryboms su D. Trumpu. V. Putino tikslas buvo parodyti, jog yra laukiamas svečias JAV ir kad jam skiriamas visas dėmesys.
Nors šiandien lieka paslaptis preliminarių susitarimų tarp Kremliaus ir Baltųjų rūmų detalės, jų bendros gairės nutekėjo į spaudą: Rusija ne tik išlaikys jau užgrobtas Ukrainos teritorijas, bet ir gaus tas, kurių nepavyko užgrobti. Be to, Rusijai turi būti panaikintos sankcijos, o Ukraina praras JAV karinę paramą.
„Šios nuolaidos yra milžiniška Rusijos pergalė, nepriklausomai nuo to, kas bus nuspręsta dėl Ukrainos siekio įstoti į NATO, oficialaus Rusijos suvereniteto Kryme pripažinimo ar to, kur tiksliai bus įšaldytos sienos“, – rašo apžvalgininkas.
D. Hannanas mano, kad toks taikus susitarimas yra strateginė Vakarų nesėkmė, primindamas, kad Europa remia Ukrainą ne dėl paprastos simpatijos, o dėl to, kad Rusija grubiai pažeidė šiuolaikiniame pasaulyje galiojančius valstybių sambūvio principus, užrašytus pasaulinių karų krauju.
„Kai V. Putinas gaus didžiąją dalį savo grobio, kiekvienas pasaulio diktatorius-neišmanėlis tai supras. NATO, galingiausias aljansas planetoje, negins nė vieno iš savo draugų. Senoji tvarka baigėsi. Kažkas visiškai šalto ir tamsaus artėja“, – apibendrina žurnalistas.
Parengta pagal „Unian“ inf.
UkrainaRusijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių