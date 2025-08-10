Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisKonfliktai ir saugumas

B. Netanjahu: „Mūsų tikslas nėra okupuoti Gazą“

2025 m. rugpjūčio 10 d. 18:43
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanjahu sekmadienį pareiškė, kad jo vyriausybė neketina okupuoti Gazos, ir pažadėjo sukurti saugius koridorius pagalbai teikti.
Daugiau nuotraukų (1)
„Mūsų tikslas nėra okupuoti Gazą, bet įsteigti civilinę administraciją Gazos Ruože, kuri nebūtų susijusi su „Hamas“ ar Palestinos savivalda“, – sakė ministras pirmininkas spaudos konferencijoje.
„Mes parengsime saugius koridorius pagalbos pervežimui ir paskirstymui Gazos Ruože“, – sakė jis prieš operaciją, skirtą užimti Gazos miestą.
B. Netanjahu taip pat pareiškė, kad nauja operacija, kurią kariuomenė ketina pradėti Gazos Ruože, bus vykdoma „gana trumpą laiką“.
„Nenoriu kalbėti apie tikslų laiką, bet kalbame apie gana trumpą laiką, nes norime užbaigti karą“, – sakė ministras pirmininkas.
Atsakydamas į kritikos bangą, nukreiptą prieš jo kabineto sprendimą išplėsti karą Gazos Ruože, B. Netanjahu teigė, kad šalis yra pasirengusi kovoti be kitų pagalbos.
„Mes laimėsime karą, su kitų pagalba ar be jos“, – sakė ministras pirmininkas.
Penktadienį jo saugumo kabinetas priėmė sprendimą išplėsti karą Gazos Ruože ir perimti Gazos miesto kontrolę.
Gazos RuožasBenjaminas Netanyahu„Hamas“
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.