B. Netanjahu: „Mūsų tikslas nėra okupuoti Gazą“

„Mūsų tikslas nėra okupuoti Gazą, bet įsteigti civilinę administraciją Gazos Ruože, kuri nebūtų susijusi su „Hamas“ ar Palestinos savivalda“, – sakė ministras pirmininkas spaudos konferencijoje.
„Mes parengsime saugius koridorius pagalbos pervežimui ir paskirstymui Gazos Ruože“, – sakė jis prieš operaciją, skirtą užimti Gazos miestą.
B. Netanjahu taip pat pareiškė, kad nauja operacija, kurią kariuomenė ketina pradėti Gazos Ruože, bus vykdoma „gana trumpą laiką“.
„Nenoriu kalbėti apie tikslų laiką, bet kalbame apie gana trumpą laiką, nes norime užbaigti karą“, – sakė ministras pirmininkas.
Atsakydamas į kritikos bangą, nukreiptą prieš jo kabineto sprendimą išplėsti karą Gazos Ruože, B. Netanjahu teigė, kad šalis yra pasirengusi kovoti be kitų pagalbos.
„Mes laimėsime karą, su kitų pagalba ar be jos“, – sakė ministras pirmininkas.
Penktadienį jo saugumo kabinetas priėmė sprendimą išplėsti karą Gazos Ruože ir perimti Gazos miesto kontrolę.
