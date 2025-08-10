CNN konstatuoja: D. Trumpo ir V. Putino susitikimas – lėtas Ukrainos pralaimėjimas

„Kyjivas ir jo Europos sąjungininkai su suprantamu siaubu reagavo į ankstyvas D.Trumpo pasiuntinio Steve'o Witkoffo idėjas, kad Ukraina perduos Donecko ir Luhansko sričių laisvas teritorijas mainais į paliaubas“, – remdamasis nutekinta informacija rašė JAV žiniasklaidos gigantas CNN.
Kaip pažymi CNN, V.Putiną akivaizdžiai traukia idėja be kovos gauti Ukrainos teritorijas, kurių gynimas ukrainiečiams jau kainavo tūkstančius gyvybių.
Straipsnio autorius mano, kad Ukraina teoriškai galėtų paaukoti Pokrovską ir Konstantinivką, kuriems jau gresia apsuptis. Tačiau Kramatorskas ir Slavianskas yra kitas reikalas.
„Dabar ten gyvena tūkstančiai civilių, ir Maskvą sužavėtų vaizdai, kuriuose evakuojami miestai ir į juos įžengia Rusijos kariuomenė, neiššovus nė vieno šūvio“, – rašo CNN.
Akivaizdi šių teritorijų perleidimo pasekmė bus ukrainiečių, ypač kariškių, kurie labai nepasitiki Rusija, pyktis. Tačiau Amerikos žurnalistai pažymi, kad neaišku, ką Ukraina gaus mainais.
Gali būti, kad kalbama apie Rusijos kariuomenės išvedimą iš „mažyčių pasienio teritorijos ruožų Sumų ir Charkovo regionuose – tariamos Putino „buferinės zonos“ dalies“.
Jei Ukraina turi perleisti Donbasą vien dėl karo veiksmų nutraukimo, tai atrodo labai abejotina, rašo CNN, primindama, kad V.Putinas jau ne kartą sulaužė savo pažadus.
Šiame kontekste D.Trumpo planai susitikti su V.Putinu Aliaskoje atrodo kaip potencialus pavojaus šaltinis.
Kaip pažymi straipsnio autorius, „yra rizika, kad tarp D.Trumpo ir V.Putino susidarys draugiška atmosfera“ ir jie tarpusavyje susitars, kad Ukraina privalo nusileisti.
O tada šis pseudotaikos planas bus pasiūlytas Kyjivui, grasinant nutraukti karinę pagalbą.
Apskritai, Ukrainos padėtis atrodo grėsminga, rašo CNN: naujausias D.Trumpo ultimatumas pasibaigė be naujų sankcijų Rusijai, Rusijos armija toliau žengia į priekį fronto linijose, o V.Putinas gavo pirmąjį kvietimą į JAV per daugelį metų aptarti Ukrainos teritorijos užgrobimo be kovos.
„Ir tai dar prieš tai, kai buvęs KGB šnipas pradės vykdyti savo akivaizdžią magiją prieš D.Trumpą. Iki penktadienio (paskelbto susitikimo Aliaskoje datos – UNIAN) liko šešios dienos, bet net ir šis atstumas atrodo kaip lėtas Kijevo pralaimėjimas“, – apibendrina straipsnio autorius.
Parengta pagal UNIAN ir CNN informaciją.
karas UkrainojeDonaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
