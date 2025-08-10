Prestižinis „The Economist“ išanalizavo, ką V. Putinui reiškia JAV kvietimas į Aliaską

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiame susitikime turbūt nedalyvaus. V. Putinas, atrodo, pasiekė šį diplomatinį triumfą tiesiog sumaniai pasinaudodamas savo neseniai vykdytomis derybomis su Amerikos pasiuntiniais. D. Trumpui tai buvo įprastas modelis – griežta retorika, tada švelnus atsitraukimas ir daugiau erdvės Kremliui.
Tačiau tai ne tik dūminė uždanga. Atrodo, kad taikos procesas, kurį iki šiol daugelis laikė mirusiu, įgauna pagreitį.
„The Economist“ žiniomis, V. Putinas prieš viršūnių susitikimą pasiūlė ribotą ugnies nutraukimą ore ir jūroje. Šaltiniai teigia, kad įmanomas dar dramatiškesnis proveržis – sudaromi platesni susitarimai, kuriuose apibrėžiama, kaip galiausiai galėtų atrodyti konflikto įšaldymas.
Tačiau Ukrainos, Rusijos ir Amerikos pozicijos vis dar labai skiriasi, be to, kyla abejonių dėl V. Putino tikrųjų ketinimų. Kol kas jo bombardavimai tęsiasi.
Sunku tiksliai apibūdinti taikos susitarimą, kurį rengia trys šalys. Atrodo, kad yra keletas naujų ir tarpusavyje sutampančių tekstų, kuriuos šaltiniai apibūdina kaip lygiagrečiai rengiamus dokumentus. Tai kelia sumaištį, rašo „The Economist“.
Iki rugpjūčio 6 d., kai D. Trumpo specialusis įgaliotinis Steve'as Witkoffas netikėtai apsilankė Maskvoje, Ukraina ir Rusija kasdien keisdavosi susitarimo projektais. Vienoje versijoje buvo siūloma nutraukti kovas dabartinėje kontaktinėje linijoje. Ukraina nepripažintų Rusijos okupacijos dalies savo teritorijos. Abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų dydis būtų ribojamas, bet išlaikomas artimas dabartiniam. Nors Ukrainos narystė NATO būtų atmesta, šalis galėtų laisvai siekti narystės Europos Sąjungoje.
Atrodo, kad S. Witkoffo diplomatija pakeitė pasiūlymo pobūdį. Per trijų valandų susitikimą su V. Putinu jis viliojo Rusiją reintegruotis į pasaulio ekonomiką, įskaitant sankcijų panaikinimą ir apribojimų jos angliavandenilių prekybai panaikinimą.
Manoma, kad tuo metu V. Putinas pateikė savo pasiūlymą nutraukti kovas, jei Ukraina savanoriškai pasitrauks atgal į Donecko ir Luhansko sričių administracines sienas. Tai jam suteiktų karinę pergalę, kurios jo armija nesugebėjo pasiekti per trejus su puse metų trukusius nuožmius karo veiksmus.
V. Zelenskis šį apibūdino pasiūlymą kaip nepriimtiną: Ukraina nesuteiks savo žemės jokiai okupacinei jėgai, sakė jis. Neaišku, ar S. Witkoffas derino savo pasiūlymus su ukrainiečiais ar su visais savo amerikiečių kolegomis. Vienas apie derybas gerai informuotas šaltinis apibūdino procesą kaip „absoliutų mėšlą“.
Potencialių paliaubų susitarimo raida iš dalies atspindi vidaus politiką D. Trumpo administracijoje, kur chaosas, nežinojimas ir konfliktuojantys ego buvo ne mažiau svarbūs nei karo realybė, rašo „The Economist“.
Ankstyvosiose stadijose, kai D. Trumpo ir V. Zelenskio santykiai buvo šalti, šiame procese dominavo S. Witkoffas, kurio patirtis nekilnojamojo turto srityje (kaip ir D. Trumpo) lėmė transakcinį požiūrį. Specialusis pasiuntinys siekė grandiozinio susitarimo, kuris atkurtų santykius su Rusija. Daugelis manė, kad tai naivu, ypač pasiūlymas pripažinti Rusijos pretenzijas į teritoriją, kurios ji nesugebėjo užkariauti.
Vėliau įtaką įgijo kita stovykla, kurios centre buvo Keithas Kelloggas, pensininkas generolas, kurį D. Trumpas taip pat paskyrė specialiuoju atstovu. Ši grupė daugiau dėmesio skyrė karo detalėms, įskaitant Vakarų ginklų tiekimą ir sankcijas, taip pat Rusijos diplomatinį miglotumą.
Kai V. Putinas sustiprino dronų ir raketų atakas Ukrainos miestuose, D. Trumpo pozicija sugriežtėjo ir priartėjo prie K. Kelloggo pozicijos. Ukrainos šaltinis teigė, kad naujausi Amerikos pasiūlymai atrodo esantys abiejų stovyklų hibridas.
V. Putinas susitikimą Aliaskoje neabejotinai laiko savo sėkme. Susitikimas su D. Trumpu būtų pirmasis Amerikos ir Rusijos susitikimas per ketverius metus ir V. Putino ryškiausias pasirodymas tarptautinėje arenoje nuo jo pražūtingo sprendimo įsiveržti į Ukrainą 2022 m.
Kurį laiką buvo neaišku, ar V. Zelenskis turės vietą prie derybų stalo. Kremlius buvo kategoriškas, kad jo derybose neturėtų būti, nes jam nepatiko bet koks susitarimas, kuris ukrainiečius pristatytų kaip lygiaverčius partnerius.
Ankstyvieji pranešimai rodė, kad Baltieji rūmai nesutiktų su niekuo kitu, išskyrus trišalį susitikimą. Tačiau D. Trumpas vėliau pareiškė, kad tai nėra būtina, bent jau iš pradžių.
Nėra jokios galimybės žinoti, ar V. Putinas rimtai siekia taikos, ar tik žaidžia su D. Trumpu. V. Zelenskis pastebėjo ženklus, kad Rusijos lyderis gali būti „linkęs“ nutraukti karą, tačiau įvykiai mūšio lauke rodo dviprasmišką vaizdą. Rusijos pajėgos išlaiko iniciatyvą ir visame fronte pamažu, bet ne taip lėtai kaip anksčiau, žengia į priekį.
Artimas Ukrainos karinės vadovybės šaltinis teigė, kad dauguma vadų tikisi dar vienerių metų karo. V. Putinas gali net tikėti savo generolais, kurie, pagal kai kuriuos pranešimus, pažadėjo jam „Ukrainos žlugimą“ per tris mėnesius.
Tačiau didelio masto puolimai yra nepaprastai sudėtingi fronto linijoje, kurią 24 valandas per parą stebi žvalgybos ir puolamieji dronai. Rusija toliau patiria labai didelius nuostolius, o taktiniai laimėjimai yra riboti.
Tuo tarpu pinigų vis mažėja. Iki šiol Rusija papildydavo savo pajėgas savanoriškais rekrūtais, kuriuos pritraukdavo didžiulės įstojimo premijos. Dėl blogėjančios valstybės finansų padėties išlaikyti tokį tempą bus sunku be platesnio masto mobilizacijos.
Iki šiol V. Putinas tam priešinosi. Artėjanti recesija gali įtikinti jį dabar pasinaudoti savo laimėjimais ir pereiti prie mažiau rizikingos kampanijos, kuria siekiama destabilizuoti Ukrainą iš vidaus. Tačiau V. Putinui gali būti sunku tai pateikti savo tautai kaip pergalę arba suderinti su savo nacionalistiniais, ekspansionistiniais instinktais.
Ukrainos vidaus politikoje tvyro neaiškumai. V. Zelenskio bandymas liepos pabaigoje apriboti antikorupcinių institucijų nepriklausomybę, tiriančių jo artimiausių bendražygių veiklą, buvo neapgalvotas.
Vėlyvas sprendimas pakeisti kursą masinių protestų akivaizdoje išgelbėjo jo pozicijas. Tačiau skandalas paliko kartėlį tiek dešimtims tūkstančių protestuotojų, tiek jo vakarų partneriams, kurie ėmėsi neįprasto žingsnio – viešai kritikavo savo sąjungininką.
Ši istorija dar nesibaigė. Tyrimai dabar bus tęsiami su dar didesniu entuziazmu. Jie gali turėti įtakos rinkimų kampanijai, kuri greičiausiai vyks po taikos susitarimo pasirašymo.
„Šie dalykai turi savo pagreitį, – sako aukštas pareigūnas iš vienos antikorupcinės institucijos. – Kai kurie dalykai tiesiog neišnyks. Tai ne tas pats, kas peršalimas.“
Parengta pagal „The Economist“ inf.
