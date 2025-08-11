Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisKonfliktai ir saugumas

B. Netanyahu: naujausias Gazai parengtas planas – „geriausias būdas užbaigti karą“

2025 m. rugpjūčio 11 d. 07:10
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu stojo ginti savo planą perimti Gazos miesto kontrolę ir susidoroti su jame likusiais teroristinės organizacijos „Hamas“ atramos punktais, sekmadienį pareikšdamas, kad tai yra „geriausias būdas užbaigti karą“, nors vis dažniau pasigirsta raginimų nutraukti kovas.
Daugiau nuotraukų (1)
Praėjus daugiau nei 22 mėnesiams po to, kai prasidėjo precedento neturinčio „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį sukeltas karas, šalyje tvyro nesutarimai tarp tų, kurie reikalauja nutraukti konfliktą ir susitarti dėl įkaitų išlaisvinimo, ir tų, kurie nori, kad palestiniečių kovotojai būtų nugalėti visiems laikams.
Po to, kai B. Netanyahu saugumo kabinetas paskelbė apie planus išplėsti konfliktą ir užimti Gazos miestą, kritika tik sustiprėjo.
Sekmadienį B. Netanyahu buvo nepalenkiamas ir kalbėdamas su žurnalistais sakė: „Tai geriausias būdas užbaigti karą ir geriausias būdas jį užbaigti greitai“.
Dalyvaudamas Jeruzalėje surengtoje spaudos konferencijos jis sakė, kad naujoji operacija bus įgyvendinta pagal „gana trumpą grafiką“.
Operacijos tikslas bus „sunaikinti du likusius „Hamas“ atramos punktus Gazos mieste ir centrinėse stovyklose“, kartu sukuriant saugius koridorius ir saugias zonas, kad civiliai gyventojai galėtų palikti teritoriją.
„Izraelis neturi kitos išeities, kaip tik užbaigti darbą ir visiškai sutriuškinti „Hamas“. Esame padarę labai daug. Izraelis kontroliuoja apie 70–75 proc. visos Gazos – kalbu apie karinę kontrolę“, – sakė jis.
„Bet turime du likusius atramos punktus, gerai? Tai – Gazos miestas ir centrinės Al Mavasio stovyklos“.
Kiek vėliau grupuotės „Hamas“ atstovas spaudai šiuos premjero komentarus pavadino „melu“.
Benjaminas NetanyahuIzraelis Hamas karasIzraelis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.