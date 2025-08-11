Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Priešui kelia baimę nauji ukrainiečių dronai: gali užkaisti iki 3 tūkst. laipsnių

2025 m. rugpjūčio 11 d. 21:15
Lrytas.lt
2024 m. pabaigoje buvo pastebėti „Baba Yaga“ dronai su padegamuoju užtaisu, dar vadinami „drakono dronais“. Jie yra labai veiksmingas sprendimas, padedantis išvalyti priešus iš miškingų vietovių, net jei jie spėjo pasistatyti lengvus įtvirtinimus, rašo „WPtech“.
Daugiau nuotraukų (1)
Drakonų dronai gali nešti padegamąsias kasetines bombas ar net suvirinimo kibirus, pripildytus termito. Po uždegimo naudingasis krovinys išsklaidomas miškingose vietovėse, kuriose tradiciniai bepiločiai orlaiviai turi ribotas veikimo galimybes.
Be to, tokia ataka gali sukelti gaisrus ir sudeginti lengvus medinius įtvirtinimus. Toliau pateiktame vaizdo įraše parodyta viena iš naujausių „smogiamųjų dronų“ atakų prieš Rusijos pozicijas. Filmuota medžiaga buvo padaryta iš kito drono, kuriame įrengta didelės skiriamosios gebos kamera, o tai nėra dažnas reginys.
„Drakonų dronų“ paslaptis – termitas
Bepiločiai skraidyklės neša termitą – Antrojo pasaulinio karo laikų padegamąjį ginklą, kuris šiuo metu, be kita ko, naudojamas geležinkelio bėgiams virinti. Tai miltelių pavidalo aliuminio ir geležies oksido (rūdžių) mišinys, praturtintas magniu, kuris veikia kaip uždegiklis.
Nors termitui užsidegti reikia maždaug 1 000 laipsnių Celsijaus temperatūros, vėliau jo temperatūra gali viršyti 3 000 laipsnių Celsijaus. Tai leidžia jam sudeginti net storus betono ar tankų šarvų sluoksnius, jei tik toje vietoje jo yra pakankamai. Tas pats pasakytina ir apie lauko įtvirtinimus, paprastai dengtus žemėmis, paprastai pagamintomis iš medžio.
Termito, kaip padegamojo ginklo, naudojimą reglamentuoja Konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų naudojimo uždraudimo ar apribojimo. Pagal šią konvenciją termitą galima naudoti prieš ginkluotąsias pajėgas, išskyrus užstatytas teritorijas, kuriose gali būti civilių gyventojų.
Parengta pagal „WPtech“ inf.
Ukrainadronaitermitai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.