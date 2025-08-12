Per susitikimą kitą savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas gyvai aptars karo Ukrainoje taikos planą, į kurį jau įtraukiama dalis užpultos šalies teritorijų, kurios turėtų likti Rusijos rankose.
V. Putinas savo reikalavimus ir planą dar šią savaitę Maskvoje perdavė specialiąjam pasiuntiniui Steve’ui Witkoffui. Plane nurodyta, kad Kyjivas privalo atitraukti savo pajėgas iš dviejų dalinai okupuotų regionų – Donecko ir Luhansko.
JAV esantis Karo studijų institutas (ISW) paskelbė, koks didesnis planas slypi už reikalavimų, kuriuos Amerikai išsakė Vladimiras Putinas.
ISW analitikai ataskaitoje paskelbė, kad jeigu Ukraina perduotų visą Donecko srities teritoriją, ji prarastų pagrindinę gynybos liniją šioje šalies dalyje, o tai atvertų Rusijai lengvą kelią atakuoti Charkivą ir Dnieprą.
Analitikai pažymėjo, kad nuo 2014 metų Ukraina Donbaso šiaurėje kuria ištisinę gynybos liniją, kurioje dalis miestų ir miestelių jau virto tikromis tvirtovėmis.
„Tvirtovės juostą sudaro keturi didieji miestai ir keli miesteliai bei kaimai, besidriekiantys iš šiaurės į pietus palei greitkelį H-20 Konstantinovka-Slavianskas. Linijos ilgis yra 50 kilometrų“, – teigiama ataskaitoje.
Analitikai priminė, kad Rusija jau per pirmuosius plataus masto invazijos mėnesius bandė užimti tvirtovių juostą, tačiau to padaryti nepavyko.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį vakare pareiškė, kad su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitiks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje, susitikimo detales vėliau patvirtino ir Kremlius.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.lt
UkrainaRusijaDonaldas Trumpas (Donald Trump)
