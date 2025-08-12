Ukraina sudavė skaudų smūgį Rusijos gilumoje: taikinys – itin svarbus V. Putino teroro mašinai

„Tai vienintelė gamykla Rusijoje, gaminanti itin svarbų komponentą, naudojamą raketų gamyboje, kosmoso pramonėje ir aviacijos sektoriuje.
Žvalgybos užpultas taikinys yra tiesiogiai susijęs su Rusijos agresija prieš Ukrainą ir yra vienas iš pagrindinių Rusijos karinio pramoninio komplekso objektų“, – „The Kyiv Independent“ teigė šaltinis HUR.
Vietos gyventojai pranešė, kad girdėjo virš galvų skraidančius dronus ir keletą sprogimų netoli gamyklos.
8 val. ryto vietos laiku Rusijos valdžios institucijos uždarė greitkelio „M-5 Ural“ atkarpą, esančią netoli gamyklos. Žalos gamyklai mastas kol kas neaiškus.
Orenburgo srities gubernatoriaus pareigas laikinai einantis Jevgenijus Solncevas pranešė, kad pirmadienio vakarą virš regiono buvo numušti du dronai. Pareigūnas nekomentavo galimos žalos ar aukų. Antradienio rytą taip pat buvo paskelbtas pavojus dėl dronų numušimo.
Orenburgo sritis yra prie pietinės Rusijos sienos su Kazachstanu, o helio gamykla yra maždaug už 1.2 tūkst. kilometrų nuo fronto linijos Ukrainoje.
RusijaOrenburgasdronai
Rodyti daugiau žymių