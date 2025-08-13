Žinios, kurios šviečia.
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Dar vienas smūgis Rusijos kariniam laivynui: nuskendo „Kapitonas Ušakovas“

2025 m. rugpjūčio 13 d. 06:43
Lrytas.lt
Baltijos laivų statykloje Sankt Peterburge nuskendo vos prieš trejus metus į vandenį nuleistas Rusijos karinio jūrų laivyno vilkikas „Kapitonas Ušakovas“. Laivas rugpjūčio 8 d. pasviro ant dešiniojo borto, o nepavykus jo stabilizuoti, nugrimzdo į dugną.
Rusijos Vakarų transporto tyrimų departamentas pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl galimų saugos taisyklių pažeidimų. Skelbiama, kad incidento metu buvo užtvindyta pagalbinių mechanizmų patalpa, aukų nėra, o žala dar nustatinėjama.
„Kapitonas Ušakovas“ – beveik 70 m ilgio, 15 m pločio ir apie 3200 tonų vandens talpos modernus projekto 23470 klasės vilkikas, statytas Jaroslavlyje prie Volgos, o vėliau transportuotas į Sankt Peterburgą.
Jis turėjo būti pirmasis tokio tipo laivas Šiaurės laivynui ir aptarnauti bazes Kolos pusiasalyje, Šiaurės jūros kelyje bei Arktyje.
Dėl užtvindytų patalpų remontas gali užtrukti kelerius metus.
Kaip rašo „RBC-Ukraine“, tai dar vienas ženklas, rodantis Rusijos karinio laivyno nuosmukį. Pastaruoju metu smarkiai vėluoja didelio priešpovandeninio laivo „Admiral Chabanenko“ modernizacija, o vienintelis lėktuvnešis „Admiral Kuznecov“ faktiškai išimtas iš eksploatacijos. Šiemet taip pat buvo atšauktas pagrindinis karinis jūrų paradas Sankt Peterburge.
RusijaRusijos karinis jūrų laivynasRusijos karinis laivas
Rodyti daugiau žymių

