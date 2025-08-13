Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kol kas nerodo jokio noro siekti kompromiso, kad Ukrainoje įsivyrautų taika, todėl JAV ir Rusijos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas Aliaskoje vargu ar pakeis šią padėtį.
Tokią nuomonę išskirtiniame komentare naujienų agentūrai „Ukrinform“ Vašingtone išsakė Karo tyrimų instituto (ISW) Rusijos grupės ir geopolitinės žvalgybos grupės vadovas Rusijos ir Ukrainos klausimais George‘as Barrosas.
„Putinas nėra pareiškęs jokio noro daryti atsisakyti savo karo tikslų. Nemanau, kad penktadienį vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime tai pasikeis“, – kalbėjo ISW atstovas.
Jis komentavo lūkesčius dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris įvyks rugpjūčio 15 d., ir naujausią ISW išvadą, kad Kremlius bando pasinaudoti šiuo susitikimu, siekdamas įvaryti pleištą tarp JAV ir Europos.
Kartu ekspertas pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos turi didžiulę galią ir svertus bei gali pasiekti rezultatų, jei jais visapusiškai pasinaudos.
„Kol kas JAV vyriausybė atsisako pasinaudoti visais savo pajėgumais, kad priverstų V. Putiną sėsti prie derybų stalo“, – paaiškino G. Barrosas.
