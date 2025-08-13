Karo analitikai įvertino, ar rusams pavyks išlaikyti proveržį Donecko srityje

Tokią prielaidą naujoje ataskaitoje padarė Karo tyrimų instituto (ISW) analitikai. Analitikai aprašė okupantų veiksmų prie Dobropilio algoritmą. Visų pirma rusai pirmiausia taikė nedidelių kovinių grupių pritraukimo taktiką, kurios skverbėsi į tiesioginį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų užnugarį, ieškodamos silpnų Ukrainos gynybos vietų. Užnugaryje rusai laukia, kol susikaups daugiau pajėgų, ir tada puola, bandydami įsitvirtinti ir sustiprinti savo pajėgas.
ISW analitikai pažymėjo, kad nors tokia taktinė okupantų pažanga ties Dobropilija yra gilesnė ir greitesnė, rusų gebėjimas šiuos taktinius pasiekimus paversti operacinio lygmens proveržiu yra mažai tikėtinas.
Institutas pažymėjo, kad rusų žygis Dobropilio kryptimi nebuvo momentinis, o įvyko po kelis mėnesius trukusio pasiruošimo. Visų pirma, pastaraisiais mėnesiais atnaujinta kombinuota Rusijos bepiločių lėktuvų smūgių taktika prisidėjo prie žygio svarbiausių Ukrainos miestų link.
Analitikai taip pat pažymėjo, kad ši pažanga kainavo „nemažai Rusijos karių nuostolių“.
Analitikai nurodė, kad Rusijos kariai šia kryptimi kariauja nuo 2024 m. vasario mėn. Netgi atsižvelgiant į neseniai įvykdytą pasistūmėjimą prie Zolotojaus Kolodeco (vietovė netoli Dobropilio), per pastaruosius 17 mėnesių rusai pasistūmėjo tik 55 km į gylį. Tuo pat metu rusų okupantai nuo 2023 m. spalio mėn. prasidėjusio puolimo Avdijivkai užimti pradžios ir prieš metus suintensyvėjusių puolamųjų operacijų vakarinėje Donecko srities dalyje metu Pokrovsko rajone prarado daugiau kaip 5 šarvuočių ir tankų divizijas.
Tuo tarpu Rusijos pareigūnai jau dabar bando pasinaudoti pažanga prie Dobropolio, kad paveiktų Kremliaus diktatoriaus Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą.
Tačiau ISW padarė išvadą, kad strateginis Kremliaus tikslas – palaužti Ukrainos, JAV ir Europos valią ir pasiekti seniai užsibrėžtus Rusijos tikslus – visišką Ukrainos kapituliaciją.
Parengta pagal UNIAN inf.
RusijaUkrainakaras Ukrainoje
