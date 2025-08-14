Iš Kremliaus – žinia dėl V. Putino ir D. Trumpo susitikimo plano ir tikslų

Tai bus pirmasis susitikimas tarp dabartinių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 m. Jis vyks D. Trumpui deklaruojant tikslą užbaigti beveik trejus su puse metų trunkančią Rusijos karinę kampaniją Ukrainoje.
„Turbūt visiems aišku, kad pagrindinė tema bus Ukrainos krizės sprendimas“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Putino patarėjas Jurijus Ušakovas.
„Žinoma, bus aptarti ir platesni taikos ir saugumo užtikrinimo klausimai, taip pat aktualūs tarptautiniai ir regioniniai klausimai“, – pridūrė jis.
Jo teigimu, derybos Aliaskoje prasidės 11:30 val. vietos laiku (22:30 val. Lietuvos laiku).
Jos vyks „akis į akį“ tarp V. Putino ir D. Trumpo, dalyvaus tik jų vertėjai, sakė patarėjas.
„Po to vyks delegacijų derybos, kurios tęsis per darbo pusryčius“, – pridūrė J. Ušakovas.
Rusijos delegacijoje bus užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, gynybos ministras Andrejus Belousovas, finansų ministras Antonas Siluanovas ir ekonomikos derybininkas Kirilas Dmitrijevas, pridūrė jis.
Po susitikimo Putinas ir Trumpas surengs bendrą spaudos konferenciją, kurioje „apibendrins derybų rezultatus“, sakė J. Ušakovas.
Tai bus pirmoji bendra JAV ir Rusijos lyderių spaudos konferencija nuo 2018 m., kai Putinas susitiko su Trumpu Helsinkyje.