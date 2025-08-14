Karas Ukrainoje. JAV laikinai atšaukia kai kuras sankcijas Rusijai, D. Trumpui – raudonos linijos

JAV pareigūnai ieškojo ir rezervavo vietą, kur JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį, rugpjūčio 15 d., galėtų susitikti su Rusijos valdovu Vladimiru Putinu.
Jie susidūrė su problema, nes Aliaskoje vasara yra didžiausias turizmo sezonas, o galimybės susitikti dviem lyderiams buvo ribotos, praneša CNN.
Teigiama, kad viršūnių susitikimo organizatoriai, peržiūrėję visas galimybes, priėjo prie išvados, kad vienintelis Aliaskos valstijos miestas, turintis priimtinų variantų viršūnių susitikimui surengti, yra Ankoridžas. Pažymima, kad istorinio susitikimo reikalavimus atitiko tik jungtinė Elmendorfo-Richardsono bazė, esanti šiauriniame miesto pakraštyje.
Nors, kaip pažymi leidinys, Baltieji rūmai tikėjosi išvengti viešo Rusijos vadovo ir jo aplinkos priėmimo JAV karinės bazės teritorijoje. Du Baltųjų rūmų pareigūnai leidiniui sakė, kad tai yra vieta, kur įvyks pirmasis Jungtinių Valstijų ir Rusijos vadovų susitikimas per pastaruosius ketverius metus.
D. Trumpas vis dar pyksta ant Rusijos vadovo Vladimiro Putino ir nenutrauks ginklų pardavimo NATO šalims, kurie būtų skirti Ukrainai, net jei jo diplomatinės pastangos žlugs, praneša „Axios“, remdamasi JAV pareigūnų pareiškimais.
Pasak laikraščio, JAV pareigūnai teigia, kad po virtinės bevaisių telefoninių pokalbių per pastaruosius šešis mėnesius D. Trumpas trokšta asmeninio susitikimo su V. Putinu, kad įvertintų jo pasirengimą taikai.
Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir kiti Europos lyderiai nerimauja, kad D. Trumpas, pažvelgęs V. Putinui į akis, iš tikrųjų sutiks su jo griežtais reikalavimais.
„Šiuo metu niekas nežino, ko D. Trumpas nori iš V. Putino penktadienį. Nežinome, kiek įtakos galime turėti D. Trumpui, bet turime toliau bandyti“, – „Axios“ sakė Ukrainos pareigūnas.
Kartu amerikiečių pareigūnai teigia, kad jei D. Trumpo retorika kartais skamba prorusiškai, tai tik todėl, kad jis mano, jog tokie vieši pareiškimai padės jam sudaryti sandorį.
Pavyzdžiui, vienas iš jų „Axios“ sakė, kad D. Trumpas vis dar „pyksta“ ant V. Putino.
„Jau kelis mėnesius sutariama, kad rytoj galime sunaikinti Rusijos ekonomiką. Yra daugiau būdų sunaikinti Ukrainą. Bet jei jam tektų pasirinkti pusę, jis smogtų Rusijos ekonomikai. Jam tikrai jau gana“, – teigė JAV pareigūnas.
