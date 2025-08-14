Po D. Trumpo pokalbio su Europa – naujos užkulisių detalės: susitikimo tikslas aiškus

Kaip nurodo „NBC News“ šaltiniai, D. Trumpas informavo Europos lyderius, jog jo tikslas susitikime su V. Putinu Aliaskoje – pasiekti ugnies nutraukimą Ukrainoje.
Šaltinių teigimu, pokalbio telefonu metu T. Trumpas pabrėžė, kad neketina svarstyti jokio žemių apsikeitimo klausimo susitikimo su V. Putinu metu. Pasak informuotų asmenų, prezidentas sieks užtikrinti ugnies nutraukimą Ukrainoje.
D. Trumpas ir Europos lyderiai sutarė, kad ugnies nutraukimas turi būti pasiektas dar prieš pradedant taikos derybas. Europos pareigūnai, susipažinę su pokalbio detalėmis, pridūrė, jog kai kuriems lyderiams susidarė įspūdis, kad D. Trumpas nėra pernelyg optimistiškai nusiteikęs dėl susitikimo su V. Putinu rezultatų.
Šaltiniai taip pat nurodė, kad visos šalys sutaria – jei V. Putinas nesutiks nutraukti ugnies, JAV įves naujas sankcijas Rusijai. Be to, visos pusės nurodė, kad į derybas turi būti įtraukta ir Ukraina, kuri pati spręstų, kokioms teritorinėms nuolaidoms, jei tokių būtų, ji pasirengusi.
Pasak šaltinių, Europos lyderiai išsiskyrė pozityviai vertindami D. Trumpo planus susitikti su V. Putinu. Vienas jų pabrėžė, kad ugnies nutraukimo pasiekimas bus prioritetas prezidentui. Kitas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Ukrainos teritorijos nebus aptarinėjamos be pačios Ukrainos dalyvavimo.
Savo ruožtu D. Trumpas pokalbį telefonu su Europos lyderiais pavadino „labai geru“ ir užsiminė, jog po susitikimo su V. Putinu gali įvykti dar vienas – jau su V. Zelenskiu.
„Labai tikėtina, kad turėsime antrą susitikimą, kuris bus produktyvesnis nei pirmasis, nes visų pirma aš noriu išsiaiškinti, kur mes esame ir ką darome, – kalbėjo D. Trumpas. – Norėčiau tai padaryti beveik iš karto, ir jei jie panorės, surengsime greitą antrą susitikimą tarp V. Putino, V. Zelenskio ir manęs.“
Prezidentas taip pat patvirtino, kad Rusija sulauks „rimtų pasekmių“, jei V. Putinas nesutiks nutraukti karo.
