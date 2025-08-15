D. Trumpas yra pasirengęs suteikti saugumo garantijas Ukrainai: yra vienas kabliukas

Pasak trijų su pokalbiu susipažinusių šaltinių, D. Trumpas patvirtino, jog JAV galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį ginant Ukrainą nuo būsimos Rusijos agresijos, jei būtų sudarytos paliaubos.
Tačiau jis pabrėžė, kad tokį įsipareigojimą prisiimtų tik tuo atveju, jei saugumo garantijos nebūtų susijusios su NATO aljansu.
Kartu leidinio šaltiniai pažymi, kad D. Trumpas nekonkretizavo, kokios tai būtų garantijos, o tik aptarė bendresnę sąvoką.
Pasak „Politico“, D. Trumpas pripažįsta, kad Amerikos saugumo garantijos turėtų būti galutinio susitarimo dalis, ir mano, kad JAV turi atlikti tam tikrą vaidmenį.
„Kad ir kokios būtų saugumo garantijos, D. Trumpas aiškiai pasakė, jog JAV ir toliau neteiks ginklų ar karių tiesiogiai Ukrainai, nors ir parduos ginklus Europai, kuriuos būtų galima perduoti Kyjivui.
Tikėtina, kad ir tai bus ribota – ir neabejotinai nuvils Ukrainos šalininkus, norinčius stipresnių JAV garantijų, kurios atgrasytų Rusiją nuo pakartotinio įsiveržimo į Ukrainą pasibaigus kovoms“, – pažymi „Politico“.
D. Trumpo, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Europos šalių vadovų internetinis susitikimas įvyko trečiadienį ir truko kiek daugiau nei valandą.
Pirmiausia politikai aptarė būsimas JAV prezidento ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino derybas.
Nuotolinio susitikimo metu D. Trumpas pareiškė, kad per susitikimą su V. Putinu paliaubos bus vienas iš jo prioritetų, pranešė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Europos vadovai paragino Rusiją surengti daugiau apsikeitimų kaliniais ir paleisti ukrainiečių vaikus.
Jis sakė, jog D. Trumpas patikino Europos vadovus, kad bet kokie su Ukraina susiję teritoriniai klausimai negali būti svarstomi be šios šalies dalyvavimo.
V. Zelenskis pareiškė, kad pokalbio metu jis D. Trumpui apibūdino penkis pokalbio su diktatoriumi V. Putinu principus, pagal kuriuos, visų pirma, turėtų būti sugriežtintos sankcijos Rusijos Federacijai, jei Kremlius nesutiks nutraukti ugnies.
„Su JAV prezidentu aptarėme bendras pozicijas, sutarėme dėl penkių principų. Viskas, kas susiję su Ukraina, turėtų būti aptariama tik su Ukraina; turėtume parengti trišalį derybų formatą; turėtų būti nutraukta ugnis; turėtų būti suteiktos saugumo garantijos; turėtų būti sugriežtintos sankcijos, jei Rusijos Federacija nesutiks nutraukti ugnies“, – dėstė Ukrainos valstybės vadovas.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Ukraina
Rodyti daugiau žymių