Karas Ukrainoje. V. Putinas sustojo pakeliui į Aliaską: D. Peskovas pateikė detalių

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepritarė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dalyvavimui susitikime Aliaskoje, nes baiminasi, kad tai sutrikdys derybas, rašo „The Wall Street Journal“.
Kaip pažymi leidinys, Europos pareigūnai iš pradžių siekė, kad susitikime Aliaskoje jie būtų atstovaujami tiesiogiai. Buvo siūloma ne tik V. Zelenskio, bet ir NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte ar kito Europos lyderio kandidatūra.
Tačiau po Vokietijos kancleri Friedricho Merzo ir D. Trumpo pokalbių telefonu europiečiai šio reikalavimo atsisakė ir viešai paragino V. Zelenskį dalyvauti derybose su V. Putinu, rašo „The Wall Street Journal“.
„Pasak žmonių, susipažinusių su pokalbiu, D. Trumpas išreiškė susirūpinimą, kad V. Zelenskio dalyvavimas pačioje pradžioje gali sužlugdyti derybas“, – pažymi leidinys.
Kartu, pasak konferenciją organizavusių Vokietijos pareigūnų, D. Trumpas sutarė, kad po susitikimo su V. Putinu jis pirmiausia informuos V. Zelenskį, o po to – trečiadienį susitikime dalyvavusius Europos lyderius.
Tuo tarpu padėtis Donbaso srityje esančiame Dobropilės sektoriuje, kur Rusijos pajėgos dieną prieš tai padarė sparčią pažangą, stabilizuojasi, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo atstovas spaudai Andrijus Kovaliovas.
Jis patikslino, kad Ukrainos gynybos pajėgos imasi visų būtinų priemonių įsibrovėlių grupėms nustatyti ir sunaikinti.
Atstovas pažymėjo, kad šiame sektoriuje likviduotas 151 okupantas, daugiau kaip 70 rusų sužeista. Be to, per šį laikotarpį korpuso kariai paėmė į nelaisvę 8 okupantus.
„Ukrainos gynybos pajėgų kariai tęsia paieškos operacijas savo atsakomybės zonoje. Padėtis stabilizuojasi“, – pridūrė jis.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaUkrainos kariai
Rodyti daugiau žymių