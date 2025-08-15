Žinios, kurios šviečia.
Pasiuntė žinią: virš V. Putino ir D. Trumpo galvų praskrido ypatingas bombonešis

2025 m. rugpjūčio 15 d. 23:08
Lrytas.lt
Praėjus daugiau nei šešeriems metams po paskutinio susitikimo Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas vėl susitiko akis į akį, skelbia „Sky News“.
Išlipę iš lėktuvo Elmendorfo-Richardsono karinėje bazėje Ankoridže, Aliaskoje, abu lyderiai sveikina vienas kitą rankos paspaudimu.
Besišypsantis D. Trumpas net plojo Rusijos prezidentui, kai šis prisiartino prie jo raudonuoju kilimu.
Vėliau lyderiai patraukė link jų laukiančių automobilių, tačiau tuo pat metu virš jų galvų praskrido JAV oro pajėgų B-2A „Spirit“ tolimųjų nuotolių strateginis slaptasis bombonešis, lydimas 4 F-35 Lightning II naikintuvų. Būtent šis bombonešis buvo panaudotas smūgiuojant Irano branduolinei programai.
Tačiau jau netrukus Rusijos prezidentas įsėdo į Amerikos prezidento limuziną, žinomą kaip „Pabaisa“ (angl. „The Beast“)
Rusijos prezidentas buvo matomas su plačia šypsena veide, o D. Trumpas mojavo miniai.
D. Trumpas ir V. Putinas kartu važiavo automobilių kolonoje apie 10 minučių, praneša vietos žurnalistai.
