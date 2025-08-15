Samaros srityje – sprogimai vienas po kito: valdžia tyli, o rusai dalijasi dūmų stulpų ir ugnies vaizdais

Tai pranešė „RBC-Ukraine“ ir „UNIAN“, remdamiesi Rusijos „Telegram“ kanalais.
Anot „Mash“, nuo 4 valandos ryto Syzrane buvo girdėti apie 10 sprogimų. Teigiama, kad miestą atakavo nežinomi bepiločiai orlaiviai.
„SHOT“ liudininkai (sakė, kad – red.) jie pabudo nuo garsių sprogimų garsų penktą ryto. Šiuo metu pasekmių ant žemės nepastebėta, oficialios informacijos apie išpuolį kol kas nėra“, – rašo kitas kanalas.
Tuo pat metu daugelis kitų Rusijos žiniasklaidos priemonių teigė, kad oro gynyba veikia ir buvo sunaikinti keli bepiločiai orlaiviai.
Tačiau socialiniuose tinkluose jau pradėjo pasirodyti filmuota medžiaga, kurioje matyti keli gaisrai.
„Telegram“ kanalai publikuoja daugybę nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose tariamai rodomas gaisras Syzrano naftos perdirbimo gamyklos rajone. Vaizdo įraše matyti vietinė naftos perdirbimo gamykla ir keli gaisrai, taip pat dideli juodų dūmų stulpai. Priešgaisrinės signalizacijos darbą galima išgirsti ir vaizdo įraše.
Teigiama, kad nežinomi bepiločiai orlaiviai atakavo naftos perdirbimo gamyklą (rafinavimo gamyklą), po ko objekto teritorijoje kilo gaisras.
Iki šiol nebuvo jokių oficialių patvirtinimų ar paneigimų.
Samaros regiono gubernatorius patvirtino pranešimus apie Ukrainos bepiločio lėktuvo ataką regione, tačiau nieko nesakė apie smūgį naftos perdirbimo gamyklai Syzrane.
„Šį ankstyvą rytą Samaros regione buvo įvykdyta didžiulė dronų ataka. Pirminiais duomenimis, buvo sunaikinta 13 priešo bepiločių orlaivių“, – sakė jis.
„Syzran“ naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių „Rosneft“ sistemoje ir svarbiausia pietiniam Volgos regionui, rašo „Krymsky Veter“.
Ji aprūpina degalais Samarą, Saratovą, Penzą ir kai kuriuos Centrinės Rusijos regionus, taip pat aprūpina degalais aerodromus ir karinius dalinius centriniuose ir pietiniuose Rusijos rajonuose.
Tai jau trečia ataka prieš šią naftos perdirbimo gamyklą. Ankstesnės buvo įvykdytos 2024 m. ir 2025 m. vasario mėn.
karas UkrainojeKaras Ukrainoje naujienosRusijos agresija
