Izraelis pranešė Jemene smogęs hučių „energetikos infrastruktūros objektui“

Kariuomenės pranešime teigiama, kad Izraelio pajėgos „sudavė smūgį... giliai Jemene, taikydamosi į teroristinio hučių režimo naudojamą energetikos infrastruktūros objektą“ Jemeno sukilėlių kontroliuojamos sostinės Sanos rajone. Koks tai buvo objektas, kariškiai nenurodė.
Hučių televizijos kanalas „Al-Masirah“, remdamasis civilinės gynybos šaltiniu, pranešė apie „agresijos aktą prieš į pietus nuo Sanos esančią Hazizo elektrinę“.
Apie aukas kol kas nepranešama.
Nuo 2023 m. spalio, kai Gazos Ruože prasidėjo Izraelio ir „Hamas“ karas, hučiai ne kartą raketomis ir bepiločiais orlaiviais apšaudė Izraelį, teigdami, kad tokiu būdu solidarizuojasi su palestiniečiais.
Dauguma hučių atakų buvo atmuštos, tačiau atsakydamas į jas Izraelis pats pradėjo antskrydžių kampaniją prieš sukilėlių taikinius Jemene.
Kariuomenė teigė, kad naujausi „smūgiai buvo suduoti atsakant į pakartotinius hučių išpuolius“.
Ketvirtadienį Izraelis pranešė, kad perėmė iš Jemeno paleistą raketą, už kurią vėliau atsakomybę prisiėmė hučiai.
Be išpuolių prieš patį Izraelį, hučiai taip pat Raudonojoje jūroje ir Adeno įlankoje prie Jemeno krantų puldinėjo tariamai su Izraeliu susijusius laivus.
Ilgainiui Irano remiama grupuotė šią savo kampaniją išplėtė ir ėmė taikytis į laivus, susijusius su Jungtinėmis Valstijomis ir Didžiąja Britanija, kai šios dvi šalys siekdamos apsaugoti minėtąjį vandens kelią 2024 m. sausio mėnesį sudavė hučiams keletą karinių smūgių.
Gegužę sukilėliai sudarė paliaubas su Jungtinėmis Valstijomis, kuriomis baigėsi kelias savaites trukęs intensyvus JAV bombardavimas, tačiau pažadėjo ir toliau atakuoti Izraelio laivus.