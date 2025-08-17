Po kraštutinės dešinės nuomonių formuotojos įrašo JAV nebeišduoda vizų Gazos gyventojams

Apie tai buvo paskelbta praėjus dienai po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė keletas tūžmingų įrašų, kuriuos įkėlė Laura Loomer – žinoma rasistinių sąmokslo teorijų propaguotoja, teigianti, kad rugsėjo 11-osios teroristiniai išpuoliai buvo savų darbas.
„Sustabdomos visos lankytojų vizos asmenims iš Gazos Ruožo, kol visapusiškai ir nuodugniai peržiūrėsime procesą ir procedūras, taikytas pastarosiomis dienomis išduodant keletą laikinų medicininių-humanitarinių vizų“, – platformoje „X“ rašė Marco Rubio vadovaujamas Valstybės departamentas.
Penktadienį platformoje „X“ paskelbtuose įrašuose L. Loomer ragino Valstybės departamentą nebeišduoti vizų palestiniečiams iš Gazos Ruožo, kurie, anot jos, yra „už „HAMAS“ bei „susiję su Musulmonų brolija ir finansuojami Kataro“. Tiesa, jokių šiuos savo teiginius pagrindžiančių įrodymų įrašų autorė nepateikė.
L. Loomer taikiniu tapo JAV veikianti labdaros organizacija „HEAL Palestine“, kuri praėjusią savaitę pranešė padėjusi 11 sunkiai sužeistų Gazos vaikų, jų globėjams ir broliams bei seserims saugiai atvykti į JAV ir ten gauti medicininę pagalbą.
Tai buvo „didžiausia medicininė sužeistų vaikų evakuacija iš Gazos į JAV“, – rašoma labdaros organizacijos internetinėje svetainėje.
„Tikrai nepriimtina, – kitame platformoje „X“ pasirodžiusiame įraše tvirtino L. Loomer. – Kai @marcorubio išsiaiškins, kas patvirtino vizas, už tai atsakingas @StateDept (Valstybės departamento – ELTA) darbuotojas turi būti atleistas.“
L. Loomer tvirtino kalbėjusi su Respublikonų partijai atstovaujančio Senato žvalgybos komiteto pirmininko Tomo Cottono kanceliarijos darbuotojais ir pridūrė, kad jie „taip pat tiria, kaip šie GAZOS gyventojai gavo vizas atvykti į JAV“.
Po to, kai buvo paskelbta apie vizų režimo pakeitimą, respublikonas Kongreso narys Randy‘is Fine‘as pagyrė L. Loomer, taip pabrėždamas jos įtaką kai kurioms JAV politikos sritims.
„Reikia nuoširdžiai padėkoti @LauraLoomer už tai, kad tai atskleidė ir informavo mane bei kitus pareigūnus. Šaunuolė, Laura“, – platformoje „X“ rašė jis.
Liepą L. Loomer buvo nusitaikiusi į darbo pasiūlymą, kuriame vienam aukštos kvalifikacijos Joe Bideno laikų pareigūnui buvo siūloma užimti prestižines pareigas Vest Pointo karinėje akademijoje. Jau kitą dieną Pentagonas šį pasiūlymą atšaukė.
Balandį Baltuosiuose rūmuose su L. Loomer susitikęs ir akivaizdžiai jos paragintas D. Trumpas taip pat atleido su itin slapta informacija dirbančios Nacionalinio saugumo agentūros vadovą Timothy Haughą ir jo pavaduotoją Wendy Noble.