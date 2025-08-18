Karas Ukrainoje. V. Zelenskis atvyko į Vašingtoną: prieš susitikimą su D. Trumpu – pirmasis pareiškimas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad rugpjūčio 22 d. nori surengti trišalį susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Apie tai pranešė naujienų agentūra „Axios“, kurios pranešimą cituoja „Ukrinform“.
Telefonu kalbėdamas su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais D. Trumpas pareiškė norįs „greitai“, jau rugpjūčio 22 d. surengti trišalį aukščiausiojo lygio susitikimą, agentūrai „Axios“ pasakė du šaltiniai.
Pažymima, kad V. Putinas nėra viešai patvirtinęs, ar dalyvaus siūlomame susitikime.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po penktadienio derybų su V. Putinu D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Zelenskiu.
Prezidentas V. Zelenskis pritarė siūlomam trišaliam susitikimui. Tikimasi, kad aukščiausiojo lygio susitikimo detalės bus aptartos pirmadienį, rugpjūčio 18 d., kai Ukrainos prezidentas Vašingtone susitiks su JAV vadovu.
Anot AFP šaltinių, pats D. Trumpas remia Rusijos pasiūlymą, kad Maskva imtų visiškai kontroliuoti du Ukrainos regionus, o kituose dvejuose Maskvos dalinai kontroliuojamuose regionuose esanti fronto linija būtų įšaldyta, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas šaltinis.
Apie tai informuotas šaltinis teigė, kad Rusijos prezidentas V. Putinas „de facto reikalauja, kad Ukraina paliktų Donbasą“ – teritoriją rytų Ukrainoje, kurią sudaro Donecko ir Luhansko regionai.
„D. Trumpas yra linkęs tam pritarti“, – tvirtino šaltinis.
Tuo metu V. Zelenskis atsisako daryti bet kokias nuolaidas dėl jo šalies teritorijų, sakydamas, kad privalo laikytis Ukrainos konstitucijos. Tačiau jis neatmeta galimybės šį klausimą aptarti trišaliame susitikime su D. Trumpu ir V. Putinu.
