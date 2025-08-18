Likus kelioms valandos iki susitikimo su V. Zelenskiu – D. Trumpo žinia dėl Ukrainos

Be to, likus kelioms valandoms iki suplanuoto susitikimo su Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas teigė, kad Ukraina „nesusigrąžins“ ir Krymo pusiasalio, kurį Rusija neteisėtai aneksavo 2014 m. – prieš aštuonerius metus iki plataus masto invazijos pradžios.
Šios D. Trumpo remarkos pasirodė po Aliaskoje įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, po kurio JAV prezidentas atsisakė reikalavimo nutraukti ugnį ir paragino sudaryti ilgalaikį taikos susitarimą.
Sekmadienį vėlai vakare atvykęs į JAV V. Zelenskis dar kartą paragino sąjungininkus suteikti jo šaliai veiksmingų saugumo garantijų.
Sekmadienį JAV pasiuntinys pareiškė, kad V. Putinas sutiko su galimybe sudaryti sutartį, pagal kurią Ukrainai būtų suteiktos į NATO panašios saugumo garantijos.
Tačiau Rusijos prezidentas atkakliai priešinasi idėjai priimti Ukrainą į šį karinį aljansą.
Sekmadienio naktį D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ parašė: „Ukrainos prezidentas Zelenskis karą su Rusija gali užbaigti beveik tuojau pat, jei tik to norėtų, arba gali kariauti toliau“.
„Prisiminkite, nuo ko viskas prasidėjo. Obamos atiduoto (prieš 12 metų ir be nė vieno šūvio!) Krymo nesusigrąžinsi ir UKRAINA Į NATO NESTOS. Kai kurie dalykai niekada nesikeičia!!!“ – pridūrė D. Trumpas.
Prieš D. Trumpui šių metų sausį sugrįžtant į valdžią, NATO šalys susitarė dėl Kijevo „negrįžtamo kelio“ į narystę aljanse.
Pirmadienį Vašingtone vyksiančiose derybose dėl Ukrainos ateities V. Zelenskį lydės NATO generalinis sekretorius Markas Rutte ir Europos šalių vadovai, įskaitant Jungtinės Karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį.
Tarp kitų derybų dalyvių bus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos premjerė Giorgia Meloni, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Kol kas neaišku, kurie iš jų kartu su V. Zelenskiu vyks į Baltuosius rūmus.
