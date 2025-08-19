„Financial Times“ atskleidė, ką D. Trumpui pasiūlė Ukraina

Pagal pasiūlymus Kyjivas ir Vašingtonas taip pat sudarytų 50 mlrd. JAV dolerių vertės sandorį dėl dronų gamybos su Ukrainos įmonėmis, kurios yra šios technologijos pionierės nuo 2022 m., kai Rusija pradėjo visapusišką invaziją.
Keturi su šiuo klausimu susipažinę asmenys teigia, kad Kyjivas pasidalijo su JAV naujų saugumo susitarimų pasiūlymais, apie kuriuos anksčiau nebuvo pranešta.
Dokumente nenurodyta, kokių ginklų Ukraina prašo įsigyti pagal susitarimą, tačiau Kyjivas aiškiai pareiškė norą įsigyti mažiausiai 10 JAV pagamintų „Patriot“ oro gynybos sistemų savo miestams ir kritinei infrastruktūrai apsaugoti, taip pat kitų raketų ir įrangos. Dokumente nenurodyta, kokia dronų sandorio dalis būtų pirkimas, o kokia – investicija.
Ukrainos pasiūlymas skirtas patraukti D.Trumpo norą duoti naudos Amerikos pramonei. Pirmadienį Baltuosiuose rūmuose paklaustas apie tolesnę JAV karinę pagalbą Ukrainai, D.Trumpas atsakė: „Mes nieko neduosime. Mes parduosime ginklus.“
Dokumente išsamiai aprašoma, kaip Ukraina ketina pateikti priešingą pasiūlymą JAV po to, kai D.Trumpas, susitikęs su prezidentu Vladimiru Putinu praėjusią savaitę Aliaskoje, atrodė pritaręs Rusijos pozicijai dėl karo pabaigos.
Jame pakartojamas Ukrainos raginimas nutraukti ugnį, kurį D.Trumpas palaikė, bet po susitikimo su V.Putinu atsisakė, siekdamas visapusiško taikos susitarimo.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pirmadienį per viešą susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais Europos lyderiais Vašingtone dalį D.Trumpui sakė, kad grupė norėtų, kad JAV prezidentas padėtų užtikrinti ugnies nutraukimą prieš imantis bet kokių tolesnių veiksmų.
„Negaliu įsivaizduoti, kad kitas susitikimas vyktų be ugnies nutraukimo“, – sakė jis. „Taigi dirbkime šia linkme ir pabandykime daryti spaudimą Rusijai, nes šiandien mūsų pastangų patikimumas priklauso bent jau nuo ugnies nutraukimo.“
Dokumente teigiama, kad „ilgalaikė taika turi būti grindžiama ne nuolaidomis ir dovanomis V.Putinui, o stipria saugumo sistema, kuri užkirs kelią agresijai ateityje“.
Jame taip pat teigiama, kad neseniai Rusijos žiniasklaidoje pasirodę vaizdo įrašai rodo, kad Kremlius nėra rimtai nusiteikęs dėl galimo taikos susitarimo ir menkai vertina D.Trumpo vadovavimo gebėjimus, cituojant žymaus televizijos vedėjo Vladimiro Solovjovo niekinančius komentarus apie JAV prezidentą.
Viename iš jų jis tyčiojasi iš D.Trumpo už „grasinimus“ Rusijai, sakydamas, kad Maskva galėtų „sunaikinti JAV branduoliniais ginklais“.
Dokumente teigiama, kad Ukraina nepriims jokio susitarimo, kuris apimtų teritorines nuolaidas Rusijai, ir reikalauja, kad pirmasis žingsnis link visiško taikos susitarimo būtų ugnies nutraukimas.
Dokumente teigiama, kad Kyjivas taip pat atmeta V.Putino D.Trumpui Aliaskoje pateiktą pasiūlymą įšaldyti likusią fronto liniją, jei Ukraina išves kariuomenę iš dalinai okupuotų rytinių Donecko ir Luhansko regionų. Tai, kaip teigiama dokumente, sudarytų „pagrindą tolesniam ir greitam Rusijos pajėgų žengimui į Dnipro miestą“ ir leistų Putinui „pasiekti agresijos tikslus kitomis priemonėmis“.
Dokumente teigiama, kad Ukraina mano, jog Rusijos bandymas išspręsti teritorinius klausimus prieš tolesnes derybas dėl ilgalaikio taikos susitarimo sukurtų fait accompli (vykusį faktą) vietoje, tačiau niekaip neužtikrintų Kyjivo saugumo ateityje.
Kyjivas taip pat reikalauja, kad Rusija visiškai kompensuotų karo metu padarytą žalą, kuri galėtų būti padengta iš 300 mlrd. JAV dolerių vertės Rusijos valstybės turto, įšaldyto Vakarų šalyse.
Bet kokios sankcijos turėtų būti panaikintos tik tuo atveju, jei Rusija laikytųsi būsimo taikos susitarimo ir „žais sąžiningai“, priduriama dokumente.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Volodymyras ZelenskisUkraina
