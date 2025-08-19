Karas Ukrainoje. Po lyderių susitikimo JAV – M. Zacharovos reakcija

JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš savo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu atmetė Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio grąžinimą ir Ukrainos narystę NATO. „Kai kurie dalykai nesikeičia“, – rašė jis sekmadienio vakarą savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad V. Zelenskis gali užbaigti karą. „Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali beveik iškarto užbaigti karą su Rusija, jei nori, arba jis gali kovoti toliau“, – rašė JAV prezidentas.
Vokiečių politologas sekmadienį perspėjo, kad Rusijos taikos derybose išsakytas reikalavimas perimti viso Donbaso kontrolę Ukrainai gali turėti pražūtingų pasekmių.
Duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF, Miunchene įsikūrusio Bundesvero universiteto profesorius Carlo Masala sakė, kad kontroliuodama šią gerai įtvirtintą sritį Rusija įgytų didžiulį strateginį pranašumą bet kokiame konflikte, kuris gali kilti ateityje.
Europos diplomatai iš savo JAV kolegų gavo prašymą būti pasirengusiems trišaliam susitikimui tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino, kuris gali įvykti šios savaitės pabaigoje. Apie tai praneša „Sky News“.
Pažymima, kad V. Putinas nėra viešai patvirtinęs, ar dalyvaus siūlomame susitikime.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po penktadienio derybų su V. Putinu D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Zelenskiu.
Prezidentas V. Zelenskis pritarė siūlomam trišaliam susitikimui. Tikimasi, kad aukščiausiojo lygio susitikimo detalės bus aptartos pirmadienį, rugpjūčio 18 d., kai Ukrainos prezidentas Vašingtone susitiks su JAV vadovu.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių