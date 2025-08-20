CNN: kodėl V. Putinas niekada nebus pasiruošęs susitikti su V. Zelenskiu

Po V.Putino vizito pas JAV prezidentą Donaldą Trumpą Aliaskoje ir V.Zelenskio bei rinktinių Europos lyderių pokalbių Vašingtone ryškėja dvi pagrindinės temos: kokios galėtų būti saugumo garantijos Ukrainai ir kur ir kada turėtų susitikti V.Zelenskis ir V.Putinas.
Kaip pabrėžė CNN, Baltuosiuose rūmuose sutarimas, kad V.Putinas ir V.Zelenskis turėtų susitikti atrodė vienbalsis, tačiau tada staiga pasirodė Rusijos reakcija.
Su JAV žurnalistais apie D.Trumpo ir V.Putino skambutį po V.Zelenskio vizito kalbėjęs Kremliaus atstovas Jurijus Ušakovas pareiškė: „Diskusija sukosi apie idėją, kad būtų teisinga įvertinti galimybę pakelti Rusijai ir Ukrainai atstovaujančiųjų pareigūnų rangą.“
Jis nepaminėjo nė vieno iš lyderių vardu ar nepateikė jokių indikacijų, kad atstovų rangas gali būti iškeltas būtent iki tokio lygio.
Kremliaus valdomoje televizijoje Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas irgi rinkosi neaiškumą: „Mes neatmetame jokių darbo formų – nei dvišalių, nei trišalių. Bet kokie aukšto lygio pareigūnus liečiantys kontaktai turi būti ruošiami su didžiausiu rūpesčiu.“
Kitaip tariant, Kremlius yra labai toli nuo sutikimo susitikti su V.Zelenskiu.
Ir tai neturėtų stebinti.
Sunkiai paaiškintų rusams
V.Putinas 2022-ųjų karą pradėjo vienašališkai Ukrainos žemių dalis – Donecką ir Luhanską – paskelbdamas nepriklausomomis.
Jis tikino, kad Ukraina yra „neatskiriama Rusijos istorijos, kultūros ir dvasios dalis“ ir kad Ukrainos atskyrimas nuo Rusijos buvo istorinė klaida.
Jeigu toks susitikimas ir įvyktų – kaip sakė analitinio centro „Chatham House“ Rusijos ir Eurazijos programos direktoriaus pavaduotoja ir Ukrainos forumo vadovė Orysia Lucevič – V.Putinas „susėsdamas su prezidentu, kurį laiko pajuokos objektu iš šalies, kuri neegzistuoja, turėtų pripažinti fiasko ir pažeminimą.“
Kaip pastebi O.Lucevič, tai būtų didžiulis žingsnis atgal Kremliaus retorikoje, kurį būtų labai sudėtinga paaiškinto Rusijos žmonėms.
„V.Putinas per valstybinę televiziją taip plovė smegenis rusams, kad V.Zelenskis yra nacis, kad Ukraina yra Vakarų marionetė, kad V.Zelenskis yra neteisėtas, tad kiltų klausimas – kodėl jis staiga su juo kalbasi?“, – svarstė O.Lucevič.
Kada V.Putinas sutiktų susitikti su V.Zelenskiu
Kremlius nuolat skleidžia abejones Ukrainos prezidento teisėtumu, pabrėždamas rinkimų, kurie pagal karo padėties įstatymą šiuo metu negalimi, atidėjimą.
Savo paskutiniame „taikos“ memorandume Rusija pareikalavo, kad Ukraina surengtų rinkimus prieš bet kokį galutinį sutarties pasirašymą.
V.Putinas ir kiti Rusijos pareigūnai labai retai V.Zelenskį mini vardu – veikiau renkasi žeminantį „Kyjivo režimas“.
Ir neužmirškime, kad tai V.Zelenskis gegužės viduryje vyko į Turkiją pirmosioms tiesioginėms deryboms tarp Rusijos ir Ukrainos, o V.Putinas atsiuntė delegaciją, kuriai vadovavo istorinių knygų autorius.
Vyresnioni mokslinė bendradarbė Carnegie Rusijos ir Eurazijos centre ir „R.Politik“, teikiančio naujienas ir analizę apie Rusiją, įkūrėja Tatjana Stanovaja mano, kad nors V.Putinas nelaiko susitikimo su V.Zelenskiu kaip kritinio momento kare, o viską mato per Rusijos ir Vakarų konfrontacijos tašką, jis vis tiek gali susitikti su Ukrainos prezidentu, jeigu nuspręstų, kad toks žingsnis bus sėkmingas.
„Ant stalo turi būti pagrindiniai reikalavimai ir V.Zelenskis turi galėti apie tai kalbėti“, – CNN sakė T.Stanovaja.
Iki šiol V.Zelenskis atmetė pagrindinius reikalavimus, tarp kurių – Ukrainos vis dar kontroliuojamų teritorijų atidavimas.
Aiški linija
Tačiau, jos nuomone, V.Putinas mano, kad D.Trumpas gali visa tai pakeisti.
„D.Trumpas matomas kaip Rusijos susitarimo vizijos vystytojas ir kad JAV turėtų dirbti su Kyjivu, kad šį spaustų būti lankstesniu ir atviriau žiūrėti į Rusijos reikalavimus“, – sakė T.Stanovaja.
Ekspertė teigė, kad Rusija gali bandyti išlikti gerojoje JAV pusėje darydama tai, apie ką kalbėjo J.Ušakovas ir siūlydama surengti naują derybų Stambule etapą, kurioje jau būtų aukštesnio rango delegacija. Galbūt su pačiu J.Ušakovu ir S.Lavrovu.
Tačiau V.Putinas nerizikuotų eiti į „pasalą“, jeigu susėstų su V.Zelenskiu vien tam, kad išgirstų, jog atmetami visi reikalavimai.
Paskubėjęs D.Trumpas ėmė taisytis
Šį pirmadienį D.Trumpas susitikimų etapą užbaigė žinute savo socialiniame tinkle „Truth Social“, kad jis „pradėjo derinimą V.Putino ir V.Zelenskio susitikimui.“
Vėliau, panašu, jis suprato, kad susitarimas dar nėra baigtas ir kalbėjo jau kitaip: „Aš kaip ir sutariau su V.Putinu ir V.Zelenskiu, bet, kaip žinote, tai jie priima sprendimus. Mes esame už 7 tūkstančių mylių.“
Ir V.Putinas šiuo metu neturi jokių priežasčių su tuo sutikti. V.Putinas nepadarė nė vienos nuolaidos, bet buvo apdovanotas iškilmingu priėmimu Aliaskoje. Jis atmetė D.Trumpo reikalavimą sutikti su ugnies nutraukimu iki taikos derybų, atmetė ir visus ultimatumus dėl sankcijų.
Rugpjūčio pradžioje Rusija vos vos sumažino naktinių dronų atakų skaičių, tačiau pirmadienio naktį ir vėl smogė galingai – paleido 270 dronų ir 10 raketų.
Jeigu D.Trumpo spaudimas V.Zelenskiui iki šiol nedavė Maskvos norimų rezultatų, Rusija visada gali atsiremti į karinę jėgą.
Kaip rašė CNN, vienintelė nežinomybė šiuo metu – ką D.Trumpas apkaltins, kai žlugs bandymai susitarti dėl taikos.
Parengta pagal CNN informaciją.
Volodymyras ZelenskisVladimiras PutinasAliaska
