Karas Ukrainoje. „Politico“: neabejoja, kad D. Trumpo derybos žlugs – atsiskleidžia Kremliaus blefas

Rusijos pareigūnai iš esmės atmetė Europos pasiūlytas saugumo garantijas Ukrainai galimoje taikos sutartyje, skelbia Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Rugpjūčio 18 d. susitikime su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais D. Trumpas pareiškė, kad rugpjūčio 15 d. Aliaskos susitikime V. Putinas teigė, jog Rusija sutiktų su saugumo garantijomis Ukrainai kaip taikos sutarties dalimi.
„Jūsų užuomina apie saugumo garantijas, kažkokias 5 straipsnio tipo garantijas, atitinka tai, ką mes darome su Koalicija norinčiųjų, kurią pradėjome prieš kelis mėnesius, suburdami šalis ir parodydami, kad esame pasirengę imtis veiksmų saugumo srityje“, – sakė K. Starmeris.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį Vašingtone kalbėdamas su žurnalistais sakė, kad derybose su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu yra pasirengęs dalyvauti be jokių išankstinių sąlygų.
Po aukščiausiojo lygio susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Europos lyderiais V. Zelenskis paaiškino, kad ankstesnis Maskvos reikalavimas nutraukti ugnį tik paskatino atsirasti naujų sąlygų.
„Esame pasirengę bet kokiam formatui“, – sakė V. Zelenskis, patikslindamas, kad tai turėtų būti lyderių lygmens susitikimas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš savo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu atmetė Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio grąžinimą ir Ukrainos narystę NATO. „Kai kurie dalykai nesikeičia“, – rašė jis sekmadienio vakarą savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad V. Zelenskis gali užbaigti karą. „Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali beveik iškarto užbaigti karą su Rusija, jei nori, arba jis gali kovoti toliau“, – rašė JAV prezidentas.
