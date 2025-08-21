Minimas objektas anksti trečiadienį nukrito kukurūzų lauke Osinų kaime, netoli Lukuvo miesto Liublino vaivadijoje. Policija į įvykio vietą buvo iškviesta apie 2 val. vietos laiku.
Ketvirtadienį pateikdamas atnaujintą informaciją, Liublino apygardos prokuratūros vadovas Grzegorzas Trusiewiczius sakė, kad pirminiai duomenys rodo, jog šis prietaisas atskrido iš kaimyninės Baltarusijos, kuri yra artima Rusijos sąjungininkė.
„Apklausėme keturis liudininkus (...) viskas rodo, kad jis atskrido iš Baltarusijos“, – pažymėjo G. Trusiewiczius.
Kiti Lenkijos pareigūnai dėl šio incidento ėmėsi kaltinti Maskvą. Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyzsas kalbėjo apie „provokaciją“.
G. Trusiewiczius nurodė, kad pareigūnai apklaus dar tris liudininkus ir toliau analizuos vaizdo medžiagą.
„Nenorėčiau spėlioti, koks tai bepilotis orlaivis. Tai galėtų būti „Shahed“ (...) Perduosime turimą medžiagą ir įrodymus ekspertui, kuris nustatys, koks tai prietaisas“, – dėstė prokuroras.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskvai dėl incidento bus pareikštas oficialus protestas. Gynybos ministerija teigė, kad bepilotis orlaivis neturėjo kovinio užtaiso ir tikriausiai buvo imitacinis.
LenkijaBaltarusijadronas
