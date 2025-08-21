Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Netoli Japonijos krantų užsidegė JAV karo laivas

2025 m. rugpjūčio 21 d. 09:06
Ketvirtadienį anksti ryte buvo galutinai užgesintas gaisras, kuris 12 valandų truko prie Japonijos krantų esančiame JAV karinio jūrų laivyno laive ir kurį didžiąją nakties dalį gesino vietos laivai, pranešė JAV kariuomenė.
Daugiau nuotraukų (1)
Per trečiadienį netoli pietinės Okinavos salos dislokuotame JAV laive „USS New Orleans“ kilusį gaisrą buvo nesunkiai sužaloti du JAV jūreivius, teigiama JAV karinio jūrų laivyno 7-osios flotilės pranešime.
„Gaisro priežastis šiuo metu nustatinėjama... „New Orleans“ įgula liks laive“, – nurodė kariškiai.
208,4 metrų ilgio, 24 433 tonas sveriantis transporto laivas stovi prisišvartavęs prie „White Beach“ karinio jūrų laivyno bazės.
Japonijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad iš pradžių JAV kariuomenė prašė Japonijos pagalbos, bet vėliau savo prašymą atšaukė, o apie 19.30 val. (10.30 val. Grinvičo laiku) jį vėl pakartojo.
Gaisrą beveik visą naktį gesino keturi Japonijos pakrančių apsaugos, karinio jūrų laivyno ir privačių rangovų laivai, naujienų agentūrai AFP sakė atstovas spaudai Tetsuhiro Azumahiga.
Japonijoje, daugiausia Okinavoje, dislokuota apie 54 000 Jungtinių Valstijų karių.
JaponijaJAVkaro laivas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.