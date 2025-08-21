Žinios, kurios šviečia.
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Trečiadienį 62 migrantai mėgino neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos

2025 m. rugpjūčio 21 d. 15:32
Trečiadienį iš viso 62 asmenys mėgino neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
Šiais metais Latvijos pasieniečiai užkirto kelią 8854 asmenų mėginimams neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, humanitariniais sumetimais į šalį buvo įleista 15 asmenų.
Vyriausybė pratęsė sustiprintą Latvijos ir Baltarusijos sienos stebėjimo režimą iki šių metų gruodžio 31 dienos.
Latvija turi 172 kilometrų ilgio bendrą sieną su artima Rusijos sąjungininke Baltarusija.
Latvija, Lenkija ir Lietuva kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką organizuotai siunčiant migrantus prie Europos Sąjungos išorinės sienos, kad destabilizuotų bloką ir pakirstų saugumą, laiko tai hibridinio karo metodais.
