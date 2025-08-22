Žinios, kurios šviečia.
„Politico“: D. Trumpas privers Ukrainą nusileisti Rusijai

2025 m. rugpjūčio 22 d. 20:00
Nepaisant viešų pareiškimų apie tariamą nepasitenkinimą Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas vis dar nenori daryti jokio spaudimo Maskvai ir tikisi pasiekti taikos susitarimą darydamas spaudimą Kyjivui, rašo „Politico“, remdamasi anoniminiais šaltiniais.
Jie sako, kad D. Trumpas bendrą situaciją derybose vertina kaip teigiamą, nes procesas tęsiasi. Tačiau iš tikrųjų jis tapo „sekinančiu varikliu“, teigia šaltiniai.
„Politico“ šaltiniai teigia, kad D. Trumpas vis dar nenori spausti V. Putino, kad jis sudarytų taiką. JAV prezidentas mano, kad turi daugiau svertų prieš Ukrainą ir Europos sąjungininkus.
„Jis jau seniai tikėjo, kad Rusija turi pranašumą pačiame kare ir ją reikia įtikinti į taikos deryboms. Kita vertus, Ukraina labai priklauso nuo JAV dėl ginklų ir žvalgybos. Taigi yra daugiau spaudimo taškų, kad jie sutiktų su susitarimu“, – leidiniui sakė buvęs JAV administracijos pareigūnas.
Viena iš kliūčių ypač yra pokario garantijų Ukrainai klausimas. Rusija jau leido suprasti, kad vetuoja Europos kariuomenių siuntimą į Ukrainą.
„Yra tam tikrų priežasčių optimizmui [dėl taikos derybų]. Tačiau taip pat nerimą kelia tai, kad jis (Trumpas) vis dar nesupranta, kaip tai sunku, ir jei viskas nesusitvarkys taip greitai, kaip jis norėtų, jam tiesiog nusibos ir jis praras susidomėjimą“, – sakė neįvardytas aukštas Europos pareigūnas.
