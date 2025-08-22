Žinios, kurios šviečia.
Karas Ukrainoje. Netikėtas posūkis – skelbia, kad V. Putinas pervertino savo kortas prieš D. Trumpą

2025 m. rugpjūčio 22 d. 06:08
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir penkis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant skubiai užbaigti karą.
Europos lyderiai abejoja Rusijos valdovo Vladimiro Putino pasirengimu tikrai taikai, bet vis tiek palaiko JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotas derybas.
Kaip rašo „Politico“, Europa vertina D. Trumpo taikos viršūnių susitikimą kaip „galimybę atskleisti Rusijos blefą“ ir tuo pačiu sustiprinti naujų sankcijų reikalavimą.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas prieš kelionę į Vašingtoną sakė: „Ar aš manau, kad prezidentas Putinas nori taikos? Atsakymas yra ne. Ar aš manau, kad prezidentas Trumpas nori taikos? Taip. Tačiau Putinas nori, kad Ukraina kapituliuotų. Tai jis pasiūlė.“
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Baltųjų rūmų duomenims, sutiko susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt, keliskart žurnalistų perklausta, ar V. Putinas „pažadėjo“ tiesioginį susitikimą ateinančiomis savaitėmis, galiausiai atsakė: „Taip“.
Prieš tai atstovė keliskart tiesiai neatsakė į klausimą. Ji nenorėjo komentuot galimų susitikimo vietų ir pradžioje tik akcentavo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas žino apie V. Putino pasirengimą susitikti, nes pirmadienį pats kalbėjo su juo telefonu.
Kai žurnalistai paprašė patikslinti, ar V. Putinas iš tikrųjų pažadėjo dvišalį susitikimą, K. Leavitt toliau teigė: „Galiu patikinti jus, kad JAV vyriausybė šiuo metu dirba su Rusija ir Ukraina, kad šis dvišalis susitikimas įvyktų“. Tik dar kartą perklausta, ji pateikė aiškų atsakymą.
Rusijos pareigūnai iš esmės atmetė Europos pasiūlytas saugumo garantijas Ukrainai galimoje taikos sutartyje, skelbia Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Rugpjūčio 18 d. susitikime su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais D. Trumpas pareiškė, kad rugpjūčio 15 d. Aliaskos susitikime V. Putinas teigė, jog Rusija sutiktų su saugumo garantijomis Ukrainai kaip taikos sutarties dalimi.
