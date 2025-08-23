„The Telegraph“: tarp V. Putino derybų triukų – KGB ir dziudo metodikos

R. Kofler mano, kad V. Putino tikslas – išlaikyti D. Trumpą derybų žaidime, kuo ilgiau jį džiuginti (ar bent jau neerzinti), kad atidėtų neigiamas pasekmes, pavyzdžiui, antrines sankcijas, tuo pačiu tęsdamas varginančią karinę strategiją, skirtą priversti Ukrainą kapituliuoti.
„Norėdamas valdyti D. Trumpą, V. Putinas, kuris savo karjerą KGB skyrė šnipų verbavimui ir šnipų tinklų valdymui Vokietijoje, gali visiškai pasikliauti žvalgybos išteklių valdymo įgūdžių, dziudo filosofijos ir psichologinės karo koncepcijos, naudotos Šaltojo karo laikais, deriniu“, – rašo ji.
Išteklių valdymas
Pagyrimas yra vienas iš būdų, kuriuos naudoja tokie agentai kaip V. Putinas, siekdami apeliuoti į savo potencialaus agento ego. V. Putinas niekada nekalbėjo apie D. Trumpą neigiamai.
Vietoj to jis linkęs girti D. Trumpo politinį įžvalgumą ir asmenybę, vadindamas jį „protingu“, „patyrusiu“, „talentingu“, „sumaniu“ ir „pragmatišku“. Be to, V. Putinui pavyko pasinaudoti D. Trumpo pozityviu nusiteikimu, jo tikslu – gauti Nobelio premiją ir užuojautą rusams bei ukrainiečiams, žūstantiems mūšio lauke, pažymi apžvalgininkė.
„Refleksinė kontrolė“
Norėdamas laimėti laiko, V. Putinas galėjo bandyti paveikti D. Trumpą, naudodamas techniką, žinomą kaip „refleksinė kontrolė“ – koncepciją, skirtą manipuliuoti oponento realybės suvokimu.
Pasak R. Kofler, D. Trumpas gali būti puikus taikinys šiam metodui dėl jo pradinio nusistatymo, kad nėra nieko, ko jis negalėtų išspręsti pasitelkdamas sandorių sudarymo meną, ir dėl tariamos prielaidos, kad V. Putino logika yra tokia pati kaip amerikiečių.
„V. Putinas savo veiksmus ir žodžius formuluoja taip, kad susidarytų įspūdis, jog jis suinteresuotas sudaryti sandorį, kad D. Trumpas juo patikėtų. Iš tikrųjų V. Putinas sutiktų sudaryti sandorį tik jam tinkamoms sąlygomis“, – rašo ekspertė.
Dziudo patirtis
Dziudo yra japonų kovos menas, kuriame daugiau remiamasi psichologiniu ir fiziniu manipuliavimu priešininku, o ne brutalia jėga. Pasak analitiko, V. Putinas taiko dziudo principus visose savo gyvenimo srityse, įskaitant vadovavimą valstybei.
Vienas iš pagrindinių dziudo principų – išvesti priešininką iš pusiausvyros, siekiant sutrikdyti jo laikyseną, perkeliant svorio centrą, kad būtų galima atlikti metimus ir sugriebimus. Atrodo, kad V. Putinui pavyko įsiutinti D. Trumpą tiesiogiai jam neprieštaraujant ir kaitaliojant draugiškus kontaktus su Ukrainos bombardavimu.
Visi trys V. Putino strategijos elementai pagrįsti giliu priešo pažinimu ir pasirengimu, ko, atrodo, trūksta D. Trumpo komandai.
Vis dėlto, pažymi R. Kofler, V. Putinas tikriausiai jau iš anksto suplanavo kitą savo žingsnį. Pavyzdžiui, atsakydamas į JAV pirmosios ponios Melanios Trump laišką, jis gali paleisti keletą Ukrainos vaikų. Arba jis gali rasti kitą vilkinimo taktiką.
Kaip teigia analitikė, V. Putinas siekia nuvarginti D. Trumpą ir priversti jį atsisakyti derėtis arba pasiduoti ir sutikti su visais jo reikalavimais.
Parengta pagal „Unian“ inf.
JAVVladimiras PutinasRusija
