Karas Ukrainoje. Eteryje – ciniškas V. Putino pareiškimas dėl agresijos prieš Ukrainą: įvardijo, kaip prasidėjo karas

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos prezidentų „susitikimas neplanuojamas“, nepaisant JAV pastangų surengti viršūnių susitikimą.
„Susitikimas neplanuojamas“, – sakė jis interviu JAV transliuotojui „NBC News“.
Jis pridūrė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas „pasirengęs susitikti su Zelenskiu, kai bus parengta viršūnių susitikimo darbotvarkė“, o ji „visiškai nėra parengta“.
Anksčiau šią savaitę S. Lavrovas pasmerkė susitikimą Baltuosiuose rūmuose kaip „nevykusį“ europiečių mėginimą pakeisti JAV vadovo poziciją Ukrainos atžvilgiu, dėl kurios buvo susitarta su V. Putinu per jų susitikimą Aliaskoje praėjusią savaitę.
Penktadienį jis sužlugdė viltis dėl V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo siekiant užbaigti jau ketvirtus metus vykstantį karą, suabejojęs Ukrainos prezidento teisėtumu ir pakartojęs maksimalistines Rusijos pretenzijas.
„Yra keli principai, su kuriais, Vašingtono įsitikinimu, privalu sutikti, įskaitant narystės NATO atsisakymą ir teritorinių klausimų aptarimą, o V. Zelenskis visa tai atmetė, – teigė S. Lavrovas.
