Seulas teigia paleidęs įspėjamųjų šūvių, kai Šiaurės Korėjos kariai kirto sieną

Naujasis Pietų Korėjos lyderis Lee Jae Myungas siekia užmegzti šiltesnius ryšius su branduolinį ginklą turinčia Šiaurės Korėja ir pažadėjo didinti „karinį pasitikėjimą“, tačiau Pchenjanas savo ruožtu pareiškė nesąs suinteresuotas galimybe pagerinti santykius su Seulu.
Seulo kariuomenė teigė, kad keletas Šiaurės Korėjos karių antradienį kirto sieną, kai dirbo smarkiai užminuotoje Demilitarizuotoje zonoje (DMZ), skiriančioje abi Korėjas. Šis įsiveržimas paskatino „mūsų kariuomenę paleisti įspėjamuosius šūvius“, pareiškime tvirtino Seulo Jungtinis štabas ir kartu pridūrė, kad „Šiaurės Korėjos kariai tuomet pasitraukė į šiaurę“ nuo de facto sienos.
Pchenjano valstybinė žiniasklaida, remdamasi kariuomenės generolo leitenanto Ko Jong Cholo pareiškimu, anksčiau šeštadienį informavo, kad incidentas įvyko tuo metu, kai Šiaurės Korėjos kariai darbavosi siekdami visam laikui uždaryti pusiasalį padalijančią sieną.
Pavadindamas šį įvykį „iš anksto suplanuota ir tyčine provokacija“, Ko Jong Cholas tvirtino, kad Seulo kariuomenė Šiaurės Korėjos karių kryptimi iš kulkosvaidžio paleido daugiau nei 10 įspėjamųjų šūvių, skelbė oficialioji naujienų agentūra KCNA.
Paskutinė pasienio konfrontacija tarp abiejų priešininkių įvyko balandžio pradžioje, kai Pietų Korėjos kariuomenė paleido įspėjamuosius šūvius, nes sieną trumpam kirto apie 10 Šiaurės Korėjos kariškių. Šiaurės Korėjos kariuomenė pernai spalį paskelbė, kad visiškai uždarys pietinę sieną, ir pareiškė, jog pasiuntė žinią JAV pajėgoms, siekdama „užkirsti kelią bet kokiam klaidingam vertinimui ar atsitiktiniam konfliktui“.
Ko Jong Cholas įspėjo, kad Šiaurės Korėja atsakys į bet kokius bandymus kištis į jos pastangas visam laikui uždaryti sieną.