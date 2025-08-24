Hučiai galėjo panaudoti kasetines bombas prieš Izraelį

„Atlikus pirminį raketos, kurią hučiai paleido iš Jemeno į Izraelį, operacijos vertinimą, buvo nustatyta, kad raketoje greičiausiai buvo keletas antrinių šaudmenų, turėjusių sprogti susidūrimo metu“, – teigė oro pajėgų atstovas savo pareiškime.
„Tai pirmas kartas, kai tokia raketa paleista iš Jemeno. Tačiau svarbu pažymėti, kad IDF oro gynybos sistema yra pajėgi susidoroti su tokio tipo šaudmenimis“, – teigiama pranešime.
Irano remiami hučiai, kurie nuo Gazos karo pradžios, remdami kitą Irano finansuojamą karinę grupuotę „Hamas“, periodiškai atakuoja Izraelį, penktadienio vakarą pranešė, kad surengė dar vieną ataką prieš Izraelio tarptautinį oro uostą netoli Tel Avivo.
Pajūrio mieste buvo įjungti oro pavojaus signalai, tačiau kariuomenė vėliau pranešė, kad atakoje panaudota raketa suiro ore, dar nepasiekusi tikslo.
Pranešama, kad dalis raketos nukrito netoli oro uosto.
Pasak „Amnesty International“, Iranas taip pat naudojo kasetines bombas, atsakydamas į birželio mėnesį Izraelio surengtas atakas.
JT teigimu, tarptautinė teisė draudžia naudoti tokius šaudmenis, kurie ore suskaidomi į mažesnius antrinius šaudmenis, „galinčius visiškai padengti plotą, prilygstantį kelioms futbolo aikštėms“.
Izraelis į hučių atakas atsakė daugybe oro smūgių pilietinio karo draskomam Jemenui.
Sekmadienį Izraelio karinės oro pajėgos, kaip pranešama, surengė naujus smūgius Jemenui, o liudininkai pranešė apie stiprius sprogimus, sudrebinusius sostinę Saną.
Smūgiai pataikė į naftos gręžinį ir elektrinę, vietoje buvo matyti liepsnos ir dūmai, sakė liudininkai. Iš pradžių nebuvo aišku, ar yra aukų. Izraelio kariuomenė nekomentavo šių pranešimų.
