Irano vadovas: problemos su JAV neišsprendžiamos

Problemos yra neišsprendžiamos ir nebesusijusios tik su kaltinimais Iranui, pavyzdžiui, terorizmo rėmimu ir žmogaus teisių pažeidimais. JAV dabar reikalauja paklusnumo ir kapituliacijos, sakė A. Khamenei.
„Irano tauta ryžtingai pasipriešins šiam pasibjaurėtinam reikalavimui“, – sakė jis.
D. Trumpas taip pat „kurstė“ Izraelį ir rėmė jį, kai šis puolė Iraną, siekdamas jį priversti pakeisti politinę sistemą, tačiau JAV ir Izraelį nustebino ori Irano gynyba, teigė A. Khamenei.
Irano aukščiausiasis lyderis, tariantis galutinį žodį visais strateginiais klausimais, retai pasirodo viešumoje nuo tada, kai Izraelis birželio mėnesį puolė branduolinius objektus visoje šalyje. Stebėtojai mano, jog jis slepiasi bunkeryje, kad Izraelis jo nenužudytų.
A. Khamenei tvirtina, kad Iranas laimėjo trumpą karą, nors svarbūs branduoliniai ir kariniai objektai buvo apgadinti ar net sunaikinti. Derybų su JAV dėl Irano branduolinės programos statusas lieka neaiškus.
Reformatoriai, įskaitant prezidentą Massoudą Pezeškianą ir jo vyriausybę, neatmeta galimybės derybas atnaujinti, tačiau parlamentas, kuriame dominuoja griežtosios linijos šalininkai, kategoriškai atsisako tęsti derybas, nes JAV per 12 dienų karą numetė vadinamąsias bunkerius griaunančias bombas ant svarbiausių Irano branduolinių objektų.
Stebėtojai mano, kad A. Khamenei iš esmės neprieštarauja deryboms, bet atmeta D. Trumpo sąlygas.
Jei derybos nebus atnaujintos, Iranui gresia griežtesnės sankcijos, kurios gali smogti jo ir taip jau nuniokotai ekonomikai. Be to, Izraelis gali vėl surengti ataką. Šiuo metu Iranas susiduria su energijos ir vandens trūkumu, kuris, stebėtojų nuomone, gali sukelti neramumų.
Iranas ajatola Ali Khamenei JAV
