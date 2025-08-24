Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Izraelis smogė hučių kariniams objektams sostinėje

2025 m. rugpjūčio 24 d. 18:33
Izraelio kariuomenė teigia sekmadienį smogusi hučių kariniams objektams Jemeno sostinėje Sanoje – netoli prezidento rūmų, elektrinės ir degalų saugyklos.
Daugiau nuotraukų (1)
„Smūgiai buvo surengti atsakant į pakartotinius hučių teroristinio režimo išpuolius prieš Izraelio valstybę ir jos civilius, įskaitant pastarųjų dienų raketų ir dronų paleidimą į Izraelio teritoriją“, – teigiama kariuomenės pranešime.
Jemeno hučiai pranešė, kad per Izraelio smūgius Sanoje žuvo 2 žmonės, 35 buvo sužeisti.
Nuo 2023 m. spalio, kai Gazos Ruože prasidėjo Izraelio ir „Hamas“ karas, hučiai ne kartą paleido raketas ir dronus į Izraelį, teigdami, kad taip solidarizuojasi su palestiniečiais. Dauguma hučių atakų buvo sustabdytos, tačiau jos paskatino Izraelio atsakomuosius oro smūgius į sukilėlių taikinius Jemene.
šiitai hučiaiIzraelisIzraelio kariuomenė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.