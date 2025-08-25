Kaip pažymi leidinys, Donbasas yra vieta, kurioje vyko didžioji karo dalis. Dešimtys tūkstančių karių žuvo abiejose pusėse.
Tuo tarpu V. Putinas metai iš metų bandė panaudoti Donbasą manipuliuodamas Ukrainos vyriausybe. Prieš invaziją jis naudojo apsisaukėliškas Donecko ir Luhansko liaudies respublikas kaip pleištą, trukdantį Ukrainos viltims įstoti į vakarų organizacijas, tokias kaip NATO.
Dabar jis nori ne tik užimti Donbasą, bet ir panaudoti jį politiniam V. Zelenskio sugniuždymui, pažymi analitikai.
„Tai nuodinga piliulė, – pareiškė Vadimas Pristajko, buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras. – Ukraina turės ją nuryti, o ten pažiūrėsime, kaip Ukraina ją virškins“.
Komentaruose „The New York Times“ buvę Ukrainos pareigūnai ir politologai pareiškė, kad vienintelis būdas V. Zelenskiui įtikinti ukrainiečius atiduoti teritoriją – tai gauti saugumo garantijas, kurias remia JAV.
„Tačiau garantijos turi būti tvirtos, pavyzdžiui, naudojant Europos kontingentą ir Amerikos aviacijos paramą, kuri sulaikytų Rusiją nuo būsimų atakų“.
Buvęs Europos Sąjungos politinis patarėjas Kyjive Balazs Jarabikas teigė, kad Ukraina galbūt pasiekė tašką, kai ji gali sutikti atiduoti teritorijas „mainais į taikos susitarimą, kuris Ukrainai suteiks vakarietiškas saugumo garantijas“.
„Jei mainais ji atsisakys Donbaso, manau, taip ir bus“, – pridūrė jis.
D. Trumpas pareiškė, kad Rusija mainais už Donbasą gali grąžinti dalį teritorijos, galbūt nedidelius plotus šiaurės rytų Ukrainoje, ir mano, kad tai yra naudingas sprendimas.
D. Trumpo administracija mano, kad „šie žemės mainai yra tikrai naudingi Ukrainai, nes jie yra įsitikinę, kad Donbasas netrukus kris, ir tada Ukraina neturės galimybės tęsti derybas“, – pareiškė Kyjivo tyrimų centro prezidentas Maksimas Skripčenko.
Tačiau, jo teigimu, ukrainiečiai tai mato kitaip. Per pastaruosius trejus metus Rusijos pažanga regione buvo lėta, o likusios Donbaso dalies atidavimas šiuo metu taip pat reikštų miestų ir įtvirtinimų, kurie galėtų padėti Rusijai pradėti būsimą invaziją, perdavimą.
Parengta pagal „Unian“ inf.
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
