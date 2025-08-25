Gazos Ruožo civilinė gynyba praneša, kad per Izraelio atakas žuvo 42 žmonės

Žinios, kurios šviečia.
2025 m. rugpjūčio 25 d. 09:48
Izraelio kariuomenei ruošiantis naujam puolimui didžiausiame Gazos Ruožo mieste, šios palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūra pranešė, kad sekmadienį per Izraelio atakas žuvo mažiausiai 42 žmonės.
Civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas sakė, kad būta kelių oro smūgių aplink Gazos miestą, kurį kariuomenė rengiasi užimti, įskaitant vieną smūgį Al-Sabros rajone, pražudžiusį aštuonis žmones. Atstovas nurodė, kad apie atakas buvo pranešta ir kitose šios teritorijos dalyse, o „bendras žuvusiųjų skaičius šiuo metu siekia 42“.
Kariuomenė kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti šį skaičių.
Kadangi Gazos Ruože žiniasklaidai taikomi apribojimai ir kyla sunkumų norint patekti į daugelį teritorijų, naujienų agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti civilinės gynybos agentūros ar Izraelio kariuomenės pateikiamų skaičių ir detalių.
Karas prasidėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ smogikai užpuolė Izraelio pasienio bendruomenes. Dėl to žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civiliai, rodo oficialiais duomenimis paremti AFP skaičiavimai.
Per atsakomuosius Izraelio smūgius Gazos Ruože žuvo mažiausiai 62 686 palestiniečiai, taip pat daugiausia civiliai, skaičiuoja šios „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerija. Jungtinės Tautos šiuos duomenis laiko patikimais.
