Hučiai teigia, kad per Izraelio smūgius Jemeno sostinėje žuvo šeši žmonės

Naujienų agentūros AFP užfiksuotuose vaizduose matyti didelis ugnies kamuolys, kuris nutvieskė dangų virš sukilėlių kontroliuojamos sostinės ir paliko tirštų juodų dūmų stulpą. Irano remiamų hučių kontroliuojama naujienų agentūra „Saba“, remdamasi sveikatos apsaugos ministerija, pranešė, kad per Izraelio ataką žuvo šeši žmonės, o dar 86 buvo sužeisti; daugiau nei 20 asmenų būklė esą yra kritinė.
Hučių saugumo šaltinis AFP sakė, kad smūgių taikiniu tapo pastatas Sanos centre. Grupuotės televizija „Al-Masirah“ informavo, kad taip pat buvo smogta į naftos įmonės objektą ir elektrinę Sanos pietuose.
Izraelio kariuomenė savo ruožtu tvirtino, kad smogė į karinį kompleksą, kuriame įsikūrę prezidento rūmai, taip pat ir į dvi elektrines bei degalų saugyklą. Pasak jos, šiais smūgiais „reaguojama į pasikartojančias hučių teroristinio režimo atakas prieš Izraelio valstybę ir jos civilius gyventojus“, be kita ko, „pastarosiomis dienomis“.
Praėjusį penktadienį hučiai paleido raketą, kuri, anot Izraelio pareigūnų, „tikriausiai suiro ore“. Žiniasklaidos priemonės „The Times of Israel“ ir „Ynet“, remdamosi Izraelio kariuomene, skelbė, kad ši raketa nešė kasetinę galvutę – tai pirmasis tokio tipo raketos paleidimas iš Jemeno, apie kurį žinoma.
„Sostinės širdyje“
Izraelio gynybos ministerija sekmadienį paskelbė nuotrauką, kurioje matyti ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, gynybos ministras Israelis Katzas ir kariuomenės vadas Eyalas Zamiras, stebintys smūgius Jemene iš valdymo bunkerio.
B. Netanyahu teigė, kad oro pajėgos smogė į „prezidento rūmus sostinės Sanos širdyje, miesto elektrinę ir ją aprūpinančias degalų saugyklas“, tvirtinama pareiškime, kurį išplatino jo biuras. „Hučių teroristinis režimas skaudžiai mokosi, kad sumokės – ir jau sumokėjo – labai didelę kainą už savo agresiją prieš Izraelio valstybę“, – tikino jis.
Hučiai savo politinio biuro pareiškime pažadėjo duoti atsaką ir nurodė, kad jie „nesitrauks iš kovos“ prieš Izraelį ir jo sąjungininkes Jungtines Valstijas, „kol nesiliaus agresija ir nebus atšaukta (Izraelio vykdoma) Gazos Ruožo blokada“.
Irano užsienio reikalų ministerija sekmadienį pasmerkė Izraelio smūgius.
„Su sudėtinėmis palūkanomis“
Nuo tada, kai 2023 m. spalio mėnesį Gazos Ruože prasidėjo Izraelio ir „Hamas“ karas, hučiai ne kartą į Izraelį paleido raketas ir bepiločius orlaivius, tvirtindami, kad veiksmų imasi solidarizuodamiesi su palestiniečiais.
Dauguma hučių atakų buvo perimtos, tačiau jos paskatino Izraelį imtis atsakomųjų antskrydžių, nukreiptų prieš sukilėlių taikinius Jemene. Rugpjūčio 17 d. Izraelis pranešė, kad nusitaikė į su hučiais siejamą energetikos infrastruktūros objektą Sanoje, – „Al-Masirah“ tuo metu skelbė, kad smogta į sostinės Hazizo elektrinę. Izraelio kariuomenė nurodė, kad į Hazizo objektą buvo smogta ir sekmadienį.
I. Katzas anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad hučiai „su sudėtinėmis palūkanomis sumokės už kiekvieną bandymą apšaudyti Izraelį“.
Be atakų prieš patį Izraelį, hučiai taip pat taikėsi į laivus Raudonojoje jūroje ir Adeno įlankoje, kurie, pasak jų, yra susiję su šia šalimi.
JemenasIzraelisArtimieji Rytai
