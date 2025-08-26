B. Netanyahu tragiška nelaime vadina žurnalistų žūtį Gazos Ruože

„Izraelis labai apgailestauja dėl tragiškos nelaimės, kuri šiandien įvyko Nassero ligoninėje Gazos Ruože“, – sakoma pareiškime, kurį vėlai pirmadienį išplatino B. Netanyahu biuras.
Pasak minimos Kan Junise veikiančios ligoninės, per šią Izraelio ataką iš viso žuvo 19 žmonių. Tarp jų yra penki žurnalistai, dirbę tokiose žiniasklaidos priemonėse, kaip „Reuters“, „Associated Press“ ir „Al Jazeera“. „Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo sveikatos tarnyba savo ruožtu kalbėjo apie 20 žuvusiųjų.
Šios atakos buvo pasmerktos visame pasaulyje. Pasak Žurnalistų gynimo komiteto, per karą Gazos Ruože jau žuvo beveik 200 žiniasklaidos darbuotojų.
„Izraelis vertina žurnalistų, medikų ir visų civilių darbą“, – dėstoma B. Netanyahu pareiškime. Jame kartu nurodoma, kad „kariuomenės institucijos atlieka išsamų tyrimą“. Izraelio premjeras pabrėžė, kad jo šalis kariauja su „Hamas“ teroristais“. „Mūsų teisingi tikslai yra nugalėti „Hamas“ ir grąžinti mūsų įkaitus namo“, – pažymėjo B. Netanyahu.
