Iš JAV karo analitiko – raginimas Ukrainai: tokiame kare ji negali laimėti

Interviu laikraščiui „Kyiv Post“ į atsargą išėjęs pulkininkas Richardas Williamsas, kuris kadaise dirbo NATO gynybos investicijų skyriaus ginkluotės skyriaus direktoriaus pavaduotoju, teigė, kad Ukraina negali laimėti ilgalaikio sekinimo karo.
R. Williamsas aiškino, kad nors Ukrainos pajėgos priešui pridaro daugiau nuostolių, Rusijos „iš pažiūros begalinis rezervas ir manymas, kad jie yra nereikalingi“, suteikia jai aiškų pranašumą.
„Visoje kovos veiksmų linijoje, arba fronte, Ukraina kas savaitę mažina priešo karių skaičių... didesniu mastu nei pati yra mažinama“, – sakė R. Williamsas. „Bet kadangi V. Putinas turi, regis, begalę rezervų... Ukraina galiausiai vargu ar sugebės nugalėti gynybiniame, nemobilios jėgos naikinimo kare“, – aiškino jis.
Kvietimas imtis iniciatyvos
Pagrindinė R. Williamso žinia – raginimas iš esmės pakeisti Ukrainos taktiką. Jis mano, kad Rusijos puolimo pranašumas yra jos gebėjimas pasirinkti puolimo laiką ir vietą, teigdamas, kad Rusija „puolime žino, kur puola – ir tai suteikia jai didelį mūšio lauko pranašumą“.
Pasak jo, norėdama tam pasipriešinti, „Ukraina dabar turi perimti iniciatyvą iš priešo“. Jis teigė, kad tam reikia pereiti nuo „masinio pajėgų telkimo prieš jėgą prie koncentruotos jėgos panaudojimo prieš priešininko pažeidžiamumą, netikėtų situacijų kūrimo ir priešo pergudravimo greitais veiksmų ir reakcijos ciklais, siekiant įgyti pozicinį pranašumą“.
R. Williamsas teigė, kad Ukrainai labiau tinka dinamiškesnis ir „mobilus kariavimo“ stilius.
„Galvokite apie daugkartinius, netikėtus (kaip Kursko mažasis puolimas) prasiskverbimus, kad sutrikdytumėte logistiką, kai priešas mažiau tikėtina žino, kaip geriausiai apsisaugoti nuo dronų atakos į gylį“, – patarė jis ir pridūrė: „Ukraina geriau sugeba vesti mobilųjį karą“.
„Pakeiskite žaidimą“
Williamsas pabrėžė, kad būtina keisti požiūrį. Dabartinę Ukrainos laikyseną jis apibūdino kaip „sustingusią“ ir perspėjo, kad „esant tokiai taktinei konfigūracijai Ukraina negali laimėti ar net išsilaikyti neribotą laiką“.
Šiam naujam požiūriui paremti jis pateikė konkrečių taktinių patarimų. R. Williamsas rekomendavo, kad riboto tikslo skverbimosi atveju Ukrainos pajėgos turėtų pabrėžti vietinį, trumpalaikį oro ir artilerijos pranašumą.
Be to, jis siūlė naudoti greitus, iš oro tiekiamus minų laukus savo flanguose ir pasitelkti bepiločius lėktuvus gilesnėse priešo komunikacijos linijose.
„Keiskite žaidimą – kad pasiektumėte norimų rezultatų“, – užbaigė jis.
Parengta pagal „Kyiv Post“ inf.
UkrainaRusijakaras Ukrainoje
