JAV siunčia daugiau laivų į Karibų jūros regioną kovai su narkotikų karteliais

Kitą savaitę į regioną turėtų atvykti valdomų raketų kreiseris „USS Erie“ ir branduoliniu kuru varomas atakos povandeninis laivas „USS Newport News“, AFP su anonimiškumo sąlyga sakė su šiuo veiksmu susipažinęs šaltinis.
Daugiau detalių apie jų misiją kol kas nėra.
Šis pajėgų dislokavimas vyksta po to, kai D. Trumpas praėjusią savaitę prie Venesuelos krantų pasiuntė tris karo laivus, stengdamasis pažaboti prekybą narkotikais, kurią vykdo, pasak jo administracijos, „narkoteroristų grupuotės“.
JAV neseniai padidino spaudimą Venesuelos vadovui Nicolasui Maduro ir anksčiau šį mėnesį padvigubino siūlomą atlygį iki 50 mln. dolerių, kaltindamos jį narkotikų prekyba.
N. Maduro atsakydamas pareiškė mobilizuosiantis milijonus sukarintų grupuočių narių, kad atremtų JAV keliamas „grėsmes“.
JAVKaribų jūranarkotikų kartelis
