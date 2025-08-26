Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Atskleidė, kaip D. Trumpas apsidraudė dėl Ukrainos – paliko sau patogių spragų

2025 m. rugpjūčio 26 d. 06:35
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir penkis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant skubiai užbaigti karą.
Daugiau nuotraukų (29)
Pentagonas kelis mėnesius blokavo Ukrainos ilgojo nuotolio raketų naudojimą smogti Rusijai, ribodamas Kyjivo galimybes panaudoti galingus ginklus atremti Maskvos invazijai, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV pareigūnais.
Jie teigia, kad aukšto lygio patvirtinimo procesas JAV Gynybos departamente, kuris dar nebuvo paskelbtas, neleido Ukrainai nuo vėlyvo pavasario paleisti JAV didelio nuotolio taktinių raketų sistemų (ATACMS) į taikinius Rusijoje. Pažymima, kad bent kartą Ukraina bandė panaudoti ATACMS taikiniui Rusijoje, tačiau leidimas nebuvo suteiktas.
Šeštadienį, rugpjūčio 23 d., daugelis Rusijos oro uostų nustojo priimti ir išleisti lėktuvus dėl nežinomų bepiločių orlaivių atakos. Tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi Rusijos „Telegram“ kanalais.
Visų pirma „Rosaviatsia“ paskelbė apie skrydžių sustabdymą Saratovo, Volgogrado, Kalugos, Tambovo, Nižnij Novgorodo, Uljanovsko, Kirovo, Nižnij Kamasko, Kazanės oro uostuose ir net Maskvos Šeremetjevo oro uoste.
Rusijos verslo leidinys „Kommersant“ rugpjūčio 21 d. pranešė, kad Rusija yra ant benzino krizės slenksčio, nes nuo 2025 m. rugpjūčio pradžios didmeninės benzino kainos smarkiai išaugo, o didmeninė benzino gamyba nuo 2025 m. sausio mėn. sumažėjo beveik 10 proc.
„Kommersant“ pranešė, kad 2025 m. sausio mėn. Rusija vidutiniškai pagamindavo 123 600 tonų benzino per dieną, o dabar pagamina vidutiniškai 102 200 tonų per dieną – tai yra 17,3 proc. sumažėjimas.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas vėl pasirodė eteryje su dar vienu absurdišku pareiškimu apie Ukrainą. Jis pareiškė, kad Rusija nepradėjo karo Ukrainoje ir metė kaltinimus dėl „propagandos“.
„Jie pamiršta, kad patys pradėjo karą 2014 m., kai panaudojo tankus ir lėktuvus prieš Donbaso civilius gyventojus. Tada ir prasidėjo karas“, – „DWS News“ laidoje melagingai teigė jis.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaDerybos Ukraina Rusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.