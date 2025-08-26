Pentagonas kelis mėnesius blokavo Ukrainos ilgojo nuotolio raketų naudojimą smogti Rusijai, ribodamas Kyjivo galimybes panaudoti galingus ginklus atremti Maskvos invazijai, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis JAV pareigūnais.
Jie teigia, kad aukšto lygio patvirtinimo procesas JAV Gynybos departamente, kuris dar nebuvo paskelbtas, neleido Ukrainai nuo vėlyvo pavasario paleisti JAV didelio nuotolio taktinių raketų sistemų (ATACMS) į taikinius Rusijoje. Pažymima, kad bent kartą Ukraina bandė panaudoti ATACMS taikiniui Rusijoje, tačiau leidimas nebuvo suteiktas.
Šeštadienį, rugpjūčio 23 d., daugelis Rusijos oro uostų nustojo priimti ir išleisti lėktuvus dėl nežinomų bepiločių orlaivių atakos. Tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi Rusijos „Telegram“ kanalais.
Visų pirma „Rosaviatsia“ paskelbė apie skrydžių sustabdymą Saratovo, Volgogrado, Kalugos, Tambovo, Nižnij Novgorodo, Uljanovsko, Kirovo, Nižnij Kamasko, Kazanės oro uostuose ir net Maskvos Šeremetjevo oro uoste.
Rusijos verslo leidinys „Kommersant“ rugpjūčio 21 d. pranešė, kad Rusija yra ant benzino krizės slenksčio, nes nuo 2025 m. rugpjūčio pradžios didmeninės benzino kainos smarkiai išaugo, o didmeninė benzino gamyba nuo 2025 m. sausio mėn. sumažėjo beveik 10 proc.
„Kommersant“ pranešė, kad 2025 m. sausio mėn. Rusija vidutiniškai pagamindavo 123 600 tonų benzino per dieną, o dabar pagamina vidutiniškai 102 200 tonų per dieną – tai yra 17,3 proc. sumažėjimas.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas vėl pasirodė eteryje su dar vienu absurdišku pareiškimu apie Ukrainą. Jis pareiškė, kad Rusija nepradėjo karo Ukrainoje ir metė kaltinimus dėl „propagandos“.
„Jie pamiršta, kad patys pradėjo karą 2014 m., kai panaudojo tankus ir lėktuvus prieš Donbaso civilius gyventojus. Tada ir prasidėjo karas“, – „DWS News“ laidoje melagingai teigė jis.
