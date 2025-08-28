Karas Ukrainoje. Rusija masiškai atakavo Kyjivą: sugriautas 5 aukštų pastatas, tarp aukų – vaikas

Jungtinės Valstijos paskelbė, kad jos yra pasirengusios parūpinti žvalgybos išteklių ir mūšio lauko stebėsenos pajėgumų įgyvendinant bet kokį Vakarų saugumo planą pokario Ukrainoje, o kartu ir prisidėti prie Europos oro gynybos skydo šiai šaliai. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai rašo leidinys „Financial Times“ (FT), remdamasis Europos pareigūnais.
Pažymima, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę Europos lyderiams pareiškė, kad Amerika dalyvaus „koordinuojant“ saugumo garantijas pokario Ukrainoje, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią bet kokiam Rusijos puolimui ateityje, kai jau bus pasiektas taikos susitarimas.
Pasak šaltinių, aukšto rango JAV pareigūnai ne kartą informavo savo kolegas iš Europos, kad Vašingtonas yra pasirengęs parūpinti „strateginių išteklių“, įskaitant žvalgybos ir stebėsenos pajėgumus bei valdymo ir kontrolės priemones, taip pat ir oro gynybos pajėgumų, kuriais būtų prisidėta prie bet kokios Europos vadovaujamos karių dislokavimo iniciatyvos.
Vadinamoji Norinčiųjų koalicija, kuriai vadovauja Jungtinė Karalystė ir Prancūzija, pareiškė esanti pasirengusi apsaugoti pokario Ukrainą nuo bet kokios būsimos Rusijos agresijos. Tačiau Europos pareigūnai privačiai pripažino, kad bet kokiam karių dislokavimui būtų reikalinga JAV parama, siekiant įgalinti, išlaikyti ir apsaugoti Europos pajėgas.
Vašingtonas jau tiekia Ukrainai oro gynybos raketas „Patriot“, tačiau parama po karo, anot šaltinių, apimtų Amerikos orlaivius, logistiką ir antžemines radarų sistemas, kad būtų galima palaikyti neskraidymo zoną ir oro skydą, praneša FT.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Jungtinės Valstijos yra pasirengusios padėti Europos partneriams įgyvendinti saugumo garantijas Ukrainai, teikdamos paramą ore. JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as akcentavo, kad pagal saugumo garantijas Ukrainos teritorijoje nebūtų dislokuojami Amerikos kariai.
Tuo tarpu Kremlius trečiadienį pareiškė prieštaraująs Europos karių dislokavimui Ukrainoje.
Kremliaus teigimu, Rusijos noras užkirsti kelią NATO šalių karių dislokavimui Ukrainoje buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių 2022 m. vasario mėn. prasidėjo konfliktas.
„Tokias diskusijas vertiname neigiamai“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie Maskvos nuomonę dėl galimų Europos taikos palaikymo pajėgų dislokavimo kaip dalies susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti Rusijos ir Ukrainos konfliktą.
