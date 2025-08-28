Ukrainos dronai smogė Rusijos laivyno korvetei: buvo pasiruošusi paleisti raketas

Pasak agentūros, operacijos metu HUR specialiojo dalinio „Prymary“ kariai drono smūgiu apgadino laivo radiolokacinę sistemą, o specialiosios pajėgos tiesiogiai atakavo raketinį laivą.
Atakos metu laivas plaukė Temriuko įlankoje ir buvo pasiruošęs paleisti „Kalibr“ raketas. Po dronų smūgių jis buvo priverstas pasitraukti iš patruliavimo zonos, teigė HUR.
Agentūra paskelbė, kaip teigiama, drono užfiksuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti ataka prieš laivą.
„Buyan-M“ klasės laivas, dar vadinamas „Projektu 21631“, yra nedidelė, tačiau stipriai ginkluota korvetė, galinti veikti sekliuose vandenyse. Šis laivas buvo vienas pirmųjų Rusijos paviršinių laivų, naudotų „Kalibr“ raketoms paleisti.
Naudodama jūrinius dronus, raketas ir tolimojo nuotolio dronus, Ukraina privertė Kremlių sumažinti savo karinio jūrų laivyno buvimą okupuotame Kryme ir Juodojoje jūroje.
Ukraina jau sunaikino kelis Rusijos laivus, įskaitant desantinį laivą „Cezaris Kunikovas“, patrulinį laivą „Sergejus Kotovas“, raketinę korvetę „Ivanovets“ ir kelis greitaeigius desantinius katerius.
Praėjusią savaitę HUR taip pat teigė smogusi Rusijos patruliniam kateriui Juodojoje jūroje. Teigiama, kad per ataką žuvo penki įgulos nariai.
