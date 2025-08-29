Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Karas Ukrainoje. V. Putinas nebepretenduoja į visą Donecko sritį: Turkija atskleidė naujus Rusijos reikalavimus

2025 m. rugpjūčio 29 d. 06:22
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą tęsiantis daugiau nei trejus metus ir penkis mėnesius, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant skubiai užbaigti karą.
Ketvirtadienį Rusijos pajėgos įvykdė masinę ataką Kyjive, per kurią žuvo mažiausiai 18 žmonių, tarp jų – 3 vaikai.
Pranešama, kad naktį į ketvirtadienį okupantai Ukrainos link iš viso paleido 629 dronus ir raketas.
Apie pastatų apgadinimą pranešta visose miesto dalyse – iš viso 33 vietose. Vien tik viename miesto rajone apgadinta apie 80 gyvenamųjų namų.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Ukrainos tarptautinius partnerius ryžtingai reaguoti į naujausią Rusijos ataką.
Ataka suformavo skylę viename daugiabutyje, kuris buvo padalintas į dvi dalis. Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip gelbėtojai lavonmaišiuose nešė aukas ir naršė po smilkstančius griuvėsius.
Buvo atsiųsta sunkioji statybų technika, kad būtų galima surinkti nuolaužas, o po sugriuvusiu pastatu buvo įstrigę keli žmonės.
Rusijos smūgių metu taip pat buvo apgadintas Europos Sąjungos (ES) diplomatinės atstovybės pastatas.
