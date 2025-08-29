Karas Ukrainoje. V. Putinas nebepretenduoja į visą Donecko sritį: Turkija atskleidė naujus Rusijos reikalavimus

Ketvirtadienį Rusijos pajėgos įvykdė masinę ataką Kyjive, per kurią žuvo mažiausiai 18 žmonių, tarp jų – 3 vaikai.
Pranešama, kad naktį į ketvirtadienį okupantai Ukrainos link iš viso paleido 629 dronus ir raketas.
Apie pastatų apgadinimą pranešta visose miesto dalyse – iš viso 33 vietose. Vien tik viename miesto rajone apgadinta apie 80 gyvenamųjų namų.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Ukrainos tarptautinius partnerius ryžtingai reaguoti į naujausią Rusijos ataką.
Ataka suformavo skylę viename daugiabutyje, kuris buvo padalintas į dvi dalis. Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip gelbėtojai lavonmaišiuose nešė aukas ir naršė po smilkstančius griuvėsius.
Buvo atsiųsta sunkioji statybų technika, kad būtų galima surinkti nuolaužas, o po sugriuvusiu pastatu buvo įstrigę keli žmonės.
Rusijos smūgių metu taip pat buvo apgadintas Europos Sąjungos (ES) diplomatinės atstovybės pastatas.
