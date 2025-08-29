Sėkmingas Ukrainos dronų laimikis okupuotame Kryme: smogė brangiai oro gynybos sistemai

„Dar vienas (Rusijos – red. past.) „Triumf“ pusiasalyje buvo apakintas“, – sakoma HUR pranešime. Taip pat buvo paskelbtas nespalvotas drono vaizdo įrašu, kuris, kaip teigiama, parodo sėkmingą smūgį Rusijos sistemai.
Ši ataka yra naujausia iš virtinės praneštų smūgių, nukreiptų į S-400 „Triumf“ sistemos komponentus. Birželio pabaigoje Ukrainos dronai smogė oro gynybos įrangai Kryme, apgadindami radarus ir kitus sistemos elementus.
Moderni Rusijos priešlėktuvinės gynybos sistema S-400 „Triumf“ kainuoja apie 1,2 mlrd. JAV dolerių. Ji pajėgi perimti įvairius oro taikinius – nuo sparnuotųjų raketų iki dronų ir orlaivių.
Anksčiau Ukraina jau buvo surengusi sėkmingas atakas prieš S-400 radarų sistemas Kryme – pietiniame Ukrainos pusiasalyje, okupuotame Rusijos nuo 2014 m. – taip pat ir Rusijos regionuose, įskaitant Belgorodo sritį.
HUR taip pat pranešė apie sėkmingą dronų ataką prieš Rusijos mažą raketinį laivą „Bujan-M“ prie Krymo pakrantės ketvirtadienį, teigdama, kad po smūgio laivas buvo priverstas pasitraukti.