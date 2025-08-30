Karas Ukrainoje. Rusija vėl masiškai dronais ir raketomis atakavo Ukrainos miestus

Rusija, Kremliaus duomenimis, ir toliau neatmeta Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimo su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu galimybės.
„Tačiau V. Putinas mano, jog bet kokiam susitikimui aukščiausiu lygiu turi būti garai pasirengta, kad būtų galima galutinai patvirtinti prieš tai ekspertų lygiu pasiektus rezultatus“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja rusų naujienų agentūros. Tačiau kol kas darbas ekspertų lygiu esą „neverda“.
Taip D. Peskovas reagavo į Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžius – šis ketvirtadienį pareiškė, kad šiuo metu nesitiki V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo.
„Kol kas negalima pasakyti, kad ekspertų darbas, sakykime taip, verda. Deja, ne. Tačiau mūsų susidomėjimas tokiomis derybomis ir pasirengimas joms išlieka“, – sakė D. Peskovas.
Rusija Ukrainai raštiškai pateikė visas pozicijas dėl konflikto užbaigimo, šie punktai dabar turi būti diskutuojami, pabrėžė jis. Rusija, be kita ko, reikalauja, kad Ukraina atsisakytų Maskvos aneksuotų teritorijų. V. Zelenskis kategoriškai atmeta teritorijų atsisakymo galimybę – ir nurodo į konstituciją, kuri to neleidžia.
Tuo tarpu V. Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusija telkia maždaug 100 tūkst. karių pajėgas netoli strategiškai svarbaus rytų Ukrainos miesto Pokrovsko, kurį Rusija vadina savo teritorija.
„Ten telkiamos ir koncentruojamos priešo pajėgos. Iki 100 tūkst. – tokius duomenis turime šį rytą. Jie rengiasi puolamiesiems veiksmams bet kokiu atveju“, – sakė V. Zelenskis žurnalistams, įskaitant AFP reporterius.
Jis pridūrė, kad Ukrainos pajėgos išstumia pavienes Rusijos karių grupes iš šiaurės rytinės Sumų srities, esančios netoli sienos.
Svarbiausias karo Ukrainoje naujienas sekite su Lrytas.
UkrainaRusijaUkrainos kariai
Rodyti daugiau žymių